Наши истории: Отт Ханг о Кивиылиском центре приключенческого отдыха
Отт Ханг — 34-летний уроженец Тарту, который последние 10 лет покорял нашу планету. Он успел пожить в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Японии. “Большинство из этих стран попали в мой список для посещения благодаря мечте моего детства — научиться ездить на сноуборде в больших горах, — рассказывает Отт. — В молодости у меня не было возможности заниматься экстремальными видами спорта. После учебы в Эстонском университете естественных наук я нашел возможность поехать в Канаду, чтобы выучиться на инструктора по сноуборду. Оттуда я направился в горы Новой Зеландии, затем Швейцарии, а последние три зимы практиковался в горах Японии. Я всегда чувствовал прочную связь с природой, так как в детстве проводил лето и любые другие свободные дни в лесах, находящихся рядом с дачей дедушки и бабушки, а затем и на Хийумаа на даче моей семьи. Лес и море были отличными воспитателями и многому меня научили. Однако свою тягу к большим горам я никак не могу объяснить, ведь первый раз я столкнулся с ними только в 20 лет. Я хорошо помню этот момент радости, который затем перерос в связь, продолжающуюся до сих пор. Я очень уважаю горы и никогда не сравниваю их между собой, а принимаю каждую гору такой, какая она есть. Не важно, большой ли это горный массив в Канаде, горная цепь со снежными шапками в Новой Зеландии или наша зольная гора в Ида-Вирумаа — каждая из них может предложить нам то, что заставит нас выйти из зоны комфорта и взглянуть на жизнь по-новому”.
Коллега Отта Айрис говорит, что Отт присоединился к команде Кивиылиского центра приключенческого отдыха в середине сезона и сразу легко влился в коллектив. Отт находит мотивацию в работе. “Мне нравится этот спорт, и я хочу познакомить с ним как можно большее количество людей. Я хочу показать, что этому спорту можно обучиться через небольшие и безопасные шаги, и чем больше мы оттачиваем свое мастерство, тем интереснее становится это занятие. Когда катаешься на лыжах или сноуборде в горах, сложно продолжать расстраиваться из-за повседневных забот или злиться на соседа. Спорт требует постоянного присутствия, а взамен дает приключения, наполненные адреналином, которые в любом случае поднимают настроение”, — подтверждает Отт.
Кроме того, на работе Отту нравится общение с людьми и возможность дарить клиентам новые впечатления. “Я не просто учу людей кататься на сноуборде или горных лыжах, а предлагаю им возможность попробовать что-то новое — этот спорт и сопутствующий ему стиль жизни. Именно создание этого опыта для людей с разными интересами и занятиями — основной вызов для меня, который удовлетворяет мои творческие потребности, — поясняет он. — В Кивиылиском центре приключенческого отдыха я больше всего ценю веселую и сплоченную команду. Мне очень нравится, что весь коллектив у нас очень открытый и крайне оптимистичный, что не очень типично для обычного эстонца”. Отт считает, что Кивиылиский центр приключенческого отдыха непременно стоит посетить не только из-за лучших в Эстонии условий для катания, но и из-за их заботливой, сплоченной и всегда улыбающейся (это видно и через маску!) команды.
Информация о Кивиылиском центре приключенческого отдыха доступна здесь. Мы открыты!
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