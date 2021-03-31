Наши истории: Отт Ханг о Кивиылиском центре приключенческого отдыха

Отт Ханг — 34-летний уроженец Тарту, который последние 10 лет покорял нашу планету. Он успел пожить в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Японии. “Большинство из этих стран попали в мой список для посещения благодаря мечте моего детства — научиться ездить на сноуборде в больших горах, — рассказывает Отт. — В молодости у меня не было возможности заниматься экстремальными видами спорта. После учебы в Эстонском университете естественных наук я нашел возможность поехать в Канаду, чтобы выучиться на инструктора по сноуборду. Оттуда я направился в горы Новой Зеландии, затем Швейцарии, а последние три зимы практиковался в горах Японии. Я всегда чувствовал прочную связь с природой, так как в детстве проводил лето и любые другие свободные дни в лесах, находящихся рядом с дачей дедушки и бабушки, а затем и на Хийумаа на даче моей семьи. Лес и море были отличными воспитателями и многому меня научили. Однако свою тягу к большим горам я никак не могу объяснить, ведь первый раз я столкнулся с ними только в 20 лет. Я хорошо помню этот момент радости, который затем перерос в связь, продолжающуюся до сих пор. Я очень уважаю горы и никогда не сравниваю их между собой, а принимаю каждую гору такой, какая она есть. Не важно, большой ли это горный массив в Канаде, горная цепь со снежными шапками в Новой Зеландии или наша зольная гора в Ида-Вирумаа — каждая из них может предложить нам то, что заставит нас выйти из зоны комфорта и взглянуть на жизнь по-новому”.