Наши истории: Терье Раттур о спа-отеле мызы Мяэтагузе

Отель в усадьбе Мяэтагузе открылся в 2006 году, так что он работает уже 15 лет! Терье пришла руководить отелем ровно на 10 лет позже, так что вскоре исполнится 5 лет, как она является хозяйкой усадьбы. За предыдущие 10 лет в отеле сменилось 6 руководителей, что затрудняло развитие длительной перспективы и формирование видения для отеля. Возможно поэтому уютное место для отдыха ранее было менее известно.

В чем заключается работа хозяйки?



У работы хозяйки множество аспектов. Один из них — это ответственность за весь цикл предоставления услуги: создание как можно более приятного для клиента опыта, который начинается еще до прибытия в отель, а также обслуживание на месте и внимание к деталям. “Радушное обслуживание и приятные впечатления от спа — это именно то, что мотивирует наших гостей снова возвращаться в нашу усадьбу”, — сообщает Терье. Она уверена, что ее степень магистра в Пярнуском колледже Тартуского университета находит полное применение в отеле, ведь она изучала дизайн туристических услуг.

Второй аспект — это постоянное создание и удержание команды мечты. Персонал отеля — как вторая семья. Конечно, гости отеля всегда на первом плане, но не за счет неудобств для персонала. Спа-отель стал популярным работодателем в своем районе, иногда в большом количестве использует и временную рабочую силу — во время большой нагрузки и в высокий сезон. Это помогает сберечь силы основных работников и позволить каждому отправиться в летний отпуск на 2 недели подряд, что скорее является редкостью в туристической индустрии. В одиночку не справиться с целым отелем, для этого нужна крепкая команда. Отель стремится к тому, чтобы гостям у них было хорошо, а сотрудники приходили на работу с радостью.