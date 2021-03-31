Наши истории: Терье Раттур о спа-отеле мызы Мяэтагузе
Отель в усадьбе Мяэтагузе открылся в 2006 году, так что он работает уже 15 лет! Терье пришла руководить отелем ровно на 10 лет позже, так что вскоре исполнится 5 лет, как она является хозяйкой усадьбы. За предыдущие 10 лет в отеле сменилось 6 руководителей, что затрудняло развитие длительной перспективы и формирование видения для отеля. Возможно поэтому уютное место для отдыха ранее было менее известно.
В чем заключается работа хозяйки?
У работы хозяйки множество аспектов. Один из них — это ответственность за весь цикл предоставления услуги: создание как можно более приятного для клиента опыта, который начинается еще до прибытия в отель, а также обслуживание на месте и внимание к деталям. “Радушное обслуживание и приятные впечатления от спа — это именно то, что мотивирует наших гостей снова возвращаться в нашу усадьбу”, — сообщает Терье. Она уверена, что ее степень магистра в Пярнуском колледже Тартуского университета находит полное применение в отеле, ведь она изучала дизайн туристических услуг.
Второй аспект — это постоянное создание и удержание команды мечты. Персонал отеля — как вторая семья. Конечно, гости отеля всегда на первом плане, но не за счет неудобств для персонала. Спа-отель стал популярным работодателем в своем районе, иногда в большом количестве использует и временную рабочую силу — во время большой нагрузки и в высокий сезон. Это помогает сберечь силы основных работников и позволить каждому отправиться в летний отпуск на 2 недели подряд, что скорее является редкостью в туристической индустрии. В одиночку не справиться с целым отелем, для этого нужна крепкая команда. Отель стремится к тому, чтобы гостям у них было хорошо, а сотрудники приходили на работу с радостью.
Третий аспект делает из хозяйки члена правления, как описано в трудовом договоре. Этот аспект остается в тени как для гостей, так и для коллектива. На хозяйке лежит ответственность за то, чтобы отель устойчиво развивался и приносил доход и в то же время чтобы находились резервы для ежегодных инвестиций в физическое окружение. Принцип Терье заключается в следующем. Успешная компания — как табуретка, стоящая на трех ножках: отличный продукт, персональное обслуживание и физическое окружение в хорошем состоянии. Если одна из этих ножек короче, то с этой табуретки скатятся и клиенты и прибыль… Во время кризиса удержать равновесие особенно сложно, но до сих пор в усадьбе с этим справлялись.
Что делает отдых в отеле в усадьбе Мяэтагузе запоминающимся?
Терье знает, что, с одной стороны, клиентам нравится целостный спа-отдых — комфортное проживание, расслабляющий спа, хорошая кухня, красивое окружение, с другой стороны, гости больше всего ценят гостеприимство усадьбы Мяэтагузе и очень персональный подход коллектива, небольшой размер отеля (всего 24 номера, очень красивая природа вокруг и веяние истории).
“Наша концепция заключается в следующем: мы обслуживаем каждого клиента, как барина усадьбы, а сами выступаем в роли эстонского хуторского народа. Мы носим национальные костюмы, стилизованные под времена постройки усадьбы, и предлагаем типично эстонские блюда с небольшими русскими нюансами, которые народ как бы подсмотрел у помещиков на столе”, — так Терье описывает особенности усадьбы Мяэтагузе. — В дополнение к этому мы делаем небольшие сюрпризы. Например, уже несколько лет подряд в День независимости Эстонии клиенты могли связать маленький сине-черно-белый флаг в ожидании блюда в нашем ресторане. Прилагалась инструкция и все необходимое. Это было приятной неожиданностью для клиентов”. Так и складывается приятный опыт пребывания в отеле.
Предприимчивость, которую приятно вспомнить
Коллектив Мяэтагузе выделяется своим выдающимся умением экономить и своей храброй предприимчивостью. Хозяйка Терье Раттур вспоминает, как весной 2017 года они поняли, что в номерах необходимо сделать косметический ремонт, чтобы добавить немного красок и уюта. “Однако когда мы получили ценовые предложения на ремонт, мы поняли, что бюджет становится в 2 раза больше запланированного, но мы не хотели вычеркивать из плана ни единого пункта — ни новые изголовья для кроватей, ни замену неудобных раскладушек на раскладные кресла для обеспечения дополнительных спальных мест, ни новые обои, ни покраску номеров и коридоров”.
“У нас на уборке работала женщина, которая ранее выучилась на маляра и работала по этой специальности. Мы прикинули, как можно было бы осуществить ремонт своими силами. Когда мы получили ее согласие, озвучили план другим сотрудникам”, — рассказывает Терье.
“В конце концов мы взялись за дело, и каждый сотрудник поучаствовал в ремонте — кто-то красил косяки, кто-то розетки, а кто-то окна и двери. Так мы и закончили малярные работы. Обои мы клеили вместе с моей “правой рукой”, руководителем службы ресепшн Маарьей. Я занималась заготовкой обоев нужного размера и нанесением клея, а Маарья как белка взбиралась на лестницу и возвращалась обратно за новой порцией обоев. Мы все поклеили с двойной скоростью! Но это только в первый день… потому что следующее утро встретило меня сильной ломотой в костях и болью в мышцах. Я не могла ни наклоняться, ни приседать. Через несколько дней я снова могла работать, но после опять чувствовала себя разбитой. Так и получилось, что основная часть поклейки обоев досталась моим коллегам и в один прекрасный день все задуманное было сделано”, — улыбается Терье.
Таким образом ремонтные работы были завершены с экономией в почти 10 000 евро, команда стала более бережливой и все гордились собственноручно отремонтированной усадьбой. “Оглядываясь назад я думаю, какие мы были бесшабашные”, — улыбается хозяйка.
Информация об отеле и спа-комплексе в усадьбе Мяэтагузе доступна здесь. Мы закрыты!
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