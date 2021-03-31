Hаши истории: Ольга Воронкова об Astri Grupp

Ольга Воронкова родилась и живет в Ида-Вирумаа. Сначала она жила в Кохтла-Ярве, но затем переехала в Нарву, где и живет теперь уже 19 лет. Ольга — мама талантливой и замечательной 15-летней дочери и большая любительница животных. Дома у нее две кошки и собака. Помимо этого, она постоянно помогает храбрым подопечным разных приютов. Каждый же день Ольга работает директором по маркетингу нарвских торговых центров Astri и Fama, принадлежащих Astri Grupp.

Причину, почему Ольга работает там, не надо искать далеко. Она проста: “Эта работа доставляет мне радость и наслаждение, преподносит испытания и держит в развивающем напряжении!” Ольга хорошо знает разные аспекты и роли в работе торговых центров. Ей ничего не падало прямо в руки, и ее преданность работе красочно иллюстрирует то, что она начинала свою карьеру сотрудником стойки информации в торговом центре Astri Keskus и оттуда росла все дальше. Теперь она руководит маркетингом двух больших нарвских торговых центров. “Эта работа объединяет несколько сторон: важны как слаженное протекание рабочих процессов, так и создание теплой и хорошей атмосферы для посетителей центра, для партнеров и сотрудников”, — пояснила Ольга.

Больше всего Ольга ценит в своей работе все-таки людей. “Я очень благодарна хорошим сотрудникам стоек информации в торговых центрах, представителям фирм-партнеров и поддерживающим коллегам из других центров Astri Grupp. Общение с разными людьми, увлекательные проекты сотрудничества и возникающая в ходе этого синергия — вот те вещи, от которых появляется блеск в глазах и которые мотивируют”, — рассказала она.