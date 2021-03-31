31.03.2021, 17:25
УРА! airBaltic открывает с 1 мая новый прямой рейс из Таллинна
Foto: Andres Putting
Уже 1 мая airBaltic запускает новые прямые рейсы между Таллином и Мюнхеном. Полеты в столицу Баварии будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Мюнхен – это отличный выбор в любое время года, благодаря его богатому культурному наследию, отличному шопингу и близости к Альпам. Мюнхенский аэропорт является удобной транзитной точкой для путешествий по всему миру.
Стоимость билетов туда-обратно начинается от 139 евро.
Более подробно ЗДЕСЬ.