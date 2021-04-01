Департамент здоровья предупреждает: сделанный по направлению семейного врача бесплатный тест нельзя использовать для путешествий

По данным Департамента здоровья, в последние недели около 10% людей, отправляющихся в путешествия, использовали негативный результат теста, полученный по направлению семейного врача. Кроме того, с целью получения бесплатного направления на тестирование люди регистрируются как контактировавшие с заболевшим.

Однако Департамент здоровья напоминает, что использование с целью путешествия такого сертификата, полученного на основе бесплатного теста по направлению семейного врача, не разрешено и наказывается как административный проступок (статья § 218 Пенитенциарного кодекса Эстонии). Нарушители могут быть наказаны арестом или штрафом до трехсот штрафных единиц.

На границе можно проверить, оплатил ли путешественник тест самостоятельно или воспользовался направлением семейного врача. Идентификатор заказа автоматически отображается в сертификате, необходимом для путешествия.

Тестирование по направлению семейного врача предназначено только для людей с симптомами заболевания. Это необходимо для быстрого выявления заболевших и направления их на самоизоляцию, чтобы ограничить дальнейшее распространение заболевания. То же самое относится и к тестированию при тесном контакте с заболевшими. В этих случаях тест бесплатный, расходы покрывает государство.

Необходимый для зарубежных поездок платный тест можно сделать у подходящего поставщика подобных услуг. Подробная информация ЗДЕСЬ.

Если человек сдал тест в пункте SYNLAB, то может сделать себе необходимый для путешествий сертификат ЗДЕСЬ.