Франция вводит жесткие ограничения. Путешествия без уважительных причин запрещаются

В ходе телеобращения к согражданам Макрон заявил, что действующие в настоящее время в 19 департаментах ограничения вскоре распространятся на всю Францию.

"Правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели", — сказал французский лидер.

Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля, понедельника, как минимум на три недели закрываются школы. Студентам высших учебных заведений разрешено, при желании, посещать занятия очно раз в неделю.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Президент Франции сообщил, что граждане страны, которые хотят уехать в другой регион, смогут это сделать в грядущие выходные, когда в большинстве западных стран будут отмечать Пасху.

Он также сообщил, что с 16 апреля вакцинация станет возможна для людей от 60 до 70 лет, с 15 мая — от 50 до 60 лет. Он отметил, что к концу лета "все французы старше 18 лет смогут получить вакцину, если этого захотят".

"Потому что это (вакцинация — прим.ред.) ключевое для возвращения к нормальной жизни, ключевое — для открытия нашей страны", — указал президент Франции.

Между тем, Макрон отметил, что рассчитывает на возобновление работы с середины мая некоторых объектов сферы культуры и террас ресторанов.

"С середины мая мы начнем вновь открывать некоторые объекты сферы культуры. При некоторых условиях мы разрешим открыться террасам", — добавил он.

Во Франции озвученные Макроном меры уже начали критиковать. В частности, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что "французы заплатят за последствия этих задержек (в вакцинации — прим.ред.), гордости и несогласованности".

На этой неделе сообщалось, что во Франции в реанимации находятся свыше 4,9 тыс. пациентов с коронавирусом, что выше показателя пика, зафиксированного во время второй волны пандемии в стране в ноябре прошлого года. Больницы Франции работают на пределе возможностей, занято на настоящий момент 89% мест в палатах интенсивной терапии.