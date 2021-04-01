Польша меняет правила въезда для иностранцев

Теперь жители Эстонии, а также других стран Европейского союза могут избежать обязательного карантина только в том случае, если сделают тест на COVID-19 за 48 часов до поездки.

Для путешественников из третьих стран такого варианта нет — им в любом случае нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытии.

Но и первые, и вторые имеют право сдать тестирование по прибытии в одной из сертифицированных лабораторий страны и тем самым сократить срок изоляции, сообщает портал 34travel.me.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

“Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией — стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста”, — пояснил представитель правительства.