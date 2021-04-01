ФОТО | Какая красота! В Японии раньше времени зацвела сакура

Сакура в этом году в Японии зацвела раньше срока. Обычно цветки распускаются в апреле, но в 2021 году это произошло уже в марте. Такое явление наблюдается впервые за последние 1200 лет, пишет Sky News.

Раннему цветению, по мнению экспертов, способствует изменение климата на планете. В этом году рекорды обновились, в том числе в Киото и Токио. В Киото пик цветения пришелся на 26 марта, в Токио — на 22 марта. Предыдущие рекорды в этих городах были побиты в 1409 и 1953 годах.

Тенденция на более раннее цветение сакуры началась еще в 1970-х годах. В Японии следят за цветением сакуры с 821 года.

Ученый-климатолог Майкл Манн отметил, что данные о цветении сакуры в прошлом помогают исследователям понять, какой климат был в те далекие времена.



