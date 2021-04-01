Таллинн занял 12-е место среди 50 умных городов мира

Основанная на десяти показателях подборка дает понимание того, какие умные решения и инициативы были разработаны городами всего мира, чтобы разрешить все усложняющиеся вопросы, связанные с городской жизнью, окружающей средой и благосостоянием горожан. В первую тройку умных городов в 2021 году вошли Сингапур, Сеул и Лондон. Среди ближайших соседей на пятом месте в рейтинговой таблице представлен Хельсинки (5-е место), Москва (14-е место) и Стокгольм (50-е место).

“Мне приятно, что Таллинн, впервые попав в этот список, сразу занял высокую позицию, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Среди других умных городов мы выделяемся сильной экосистемой, поддерживающей долгосрочную концепцию развития, инновацию и стартапы, а также умным формированием политики, которые уже принесли свои плоды. И если в случае Сингапура — лидера рейтинговой таблицы — в пример как основная сильная сторона было приведено вовлечение горожан с помощью умных решений, то мы весьма сильны именно в предложении дигитальных услуг”.

При составлении рейтинговой таблицы сосредоточились именно на роли городских властей как основной движущей силы в развитии умного города. Помимо эффективности и применения в городах смарт-технологий опубликованный сегодня отчет проливает свет на стратегические усилия по продвижению инноваций и поддержке развития талантов.

“Самые умные муниципалитеты выделились своим умением работать и сотрудничать со связующими группами публичного и частного сектора, — сказал ведущий партнер Eden Strategy Institute Кэлвин Чу Йи Мин. — Рассматривались их способность использовать дигитальные решения и данные как при оказании услуг, так и при принятии решений, а также то, сколько внимания уделяется вовлечению и завоеванию доверия горожан”.