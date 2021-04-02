С 5 апреля в Эстонию без ограничений можно въехать из Великобритании, Дании и еще трех стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Сан-Марино (1222,0 ↑), Эстонии (1221,0 ↓), Венгрии (1196,3 ↑) и Чехии (1069,3 ↓).

Далее следуют: Польша (932,2 ↑), Андорра (819,1 ↑), Болгария (722,1 ↑), Франция (704,0 ↑), Швеция (687,1 ↑), Словения (591,0 ↑), Кипр (560,8 ↓), Нидерланды (553,6 ↑), Бельгия (547,5 ↑), Италия (518,0 ↑), Австрия (481,3 ↑), Люксембург (459,7 ↑), Монако (459,4 ↓), Хорватия (402,8 ↑), Румыния (402,3 ↑), Латвия (380,5 ↑), Мальта (375,5 ↓), Словакия (369,3 ↓), Литва (312,1 ↑), Греция (306,8 ↑), Швейцария (266,3 ↑), Германия (248,2 ↑), Норвегия (236,7 ↑), Финляндия (164,5 ↓), Испания (160,1 ↑), Ирландия (157,1 ↑)

В Великобритании уровень заболеваемости — 109,6 (↓).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Португалии (60,2 ↓), Лихтенштейне (126,5 ↑), Дании (130,9 ↓) и Исландии ( 140,9 ↑).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 05 по 11 апреля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из 5 стран: Исландии, Дании, Португалии, Лихтенштейна и Великобритании.

Согласно распоряжению правительства, для приезжающих из Литвы, Латвии и Финляндии начнут действовать те же правила, что и для прибывающих из других европейских стран. Это значит, что с 5 апреля ко всем лицам после пересечения границы Эстонии применяется ограничение свободы передвижения, если в этих странах показатель распространения вируса превышает 150.