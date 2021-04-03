Покой фараонов снова будет нарушен. В Каире пройдет парад египетских мумий

В ходе мероприятия, получившего название “Золотой парад фараонов”, 22 древних мумии — 18 царей и четыре царицы — будут перенесены из старого Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, примерно в пяти километрах от прежнего места упокоения.

Мумии торжественно провезут по улицам в хронологическом порядке их правления — начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II и заканчивая Рамзесом IX, правившим в XII веке до нашей эры.

На организацию парада фараонов затрачено несколько миллионов долларов и предусмотрены строгие меры безопасности — в дань уважения к царской крови и статусу национального достояния.

Год назад в Египте наблюдался резкий рост числа случаев заражения Covid-19, но когда эпидемия пошла на спад, ограничения на собрания под открытым небом были сняты.

Одна из главных достопримечательностей субботнего мероприятия — мумия Рамзеса II, самого знаменитого древнеегипетского фараона, правившего 67 лет и отметившегося подписанием первого известного историкам мирного договора.

Другая — царица Хатшепсут, или первейшая из благородных дам. Она стала правительницей Древнего Египта, хотя по обычаям того времени женщины не становились фараонами.

Каждую мумию будут перевозить на разукрашенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, включая копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.

Хотя древние методы мумификации обеспечивают сохранность останков, для перевозки мумии поместили в специальные заполненные азотом контейнеры, чтобы защитить от внешних воздействий. Дорога на всем протяжении маршрута тщательно выровнена, чтобы не было тряски.

Мумии были обнаружены в 1881-м и 1898 годах в двух тайниках в руинах Фив, древней столицы Египта.

“Их уже много раз перевозили в Каире, а до этого в Фивах, где их в целях безопасности переместили в другие гробницы”, — говорит профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам.