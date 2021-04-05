Наши истории: Лехо Лахтвеэ об Alutaguse Matkaklubi
Лехо Лахтвеэ стал инструктором-проводником походного клуба Alutaguse Matkaklubi не так давно, но его богатый прежний опыт в разных областях делает его мастером на все руки. Лехо родом из Ляэне-Вирумаа, из мест, граничащих с национальным парком Лахемаа. Он много путешествовал как по Эстонии, так и за границей, а также получил в иностранном университете степень магистра в области приключенческого обучения.
Лехо — насквозь походная душа, и одной из приятнейших сторон работы он считает занятия на улице: проведение походов и восхождений. Может, не стоит и упоминать, но Лехо очень любит природу, и в связи с этим направленная на улучшение мира миссия походного клуба ему также весьма импонирует. А именно: походный клуб Alutaguse Matkaklubi стал самой заметной в уезде организацией, занимающейся образованием в области окружающей среды. В дополнение к походам и исследованию культурного наследия у Лехо есть еще множество весьма разных увлечений. Например, он собрал одну из наиболее представительных коллекций комиксов в Эстонии.
Разносторонняя деятельность походного клуба Alutaguse Matkaklubi отлично совпадает с амплуа Лехо — приключенческие походы, увлекательные скалолазные аттракционы и захватывающие эмоции характеризуют этот походный клуб и не оставляют равнодушным и Лехо. Отправляющийся в длинный поход путешественник должен проявлять находчивость, потому что время от времени в походах случаются непредвиденные ситуации. Конечно же, Лехо приходилось сталкиваться с небольшими неприятностями и во время походов по Ида-Вирумаа. Однажды ему надо было поставить палатку на каменистом побережье. Как назло, не хватало маленького, но важного кусочка веревки. Прежде чем начать что-либо резать, осмотрели окрестности и, к счастью, нашли выброшенную морем на берег спасительную соломинку — шкурку от копченой колбасы! Так и получилось, что эта 15-сантиметровая коричневая полоска целую ночь при сильном ветре удерживала палатку. Обычно бывает весело. Разная погода, времена года и маленькие неприятности — вот те составляющие, которые не дают занятиям на улице превратиться в рутину и всегда бодрят дух как команде походного клуба, так и гостям.
У походного клуба Alutaguse Matkaklubi и работающих в нем людей, бесспорно, лучшие знания о регионе Ида-Вирумаа, его природных и культурных ценностях, а также потенциале увлекательных путешествий. Деятельность клуба, существующего уже более 50 лет, поддерживают две дюжины его членов (гиды, походные инструкторы и тренеры, учителя, скалолазы, бывшие спортсмены), чьи знания и навыки применяют в услугах походного клуба. Так, организованные ими походы на природу всегда продуманы и показывают шикарную природу Ида-Вирумаа всегда с самой завораживающей стороны, будь то своеобразные искусственно созданные рельефы или сохранившиеся до нас с древних времен ландшафты. Точно одно — ландшафт Ида-Вирумаа уникален, а вместе с ним уникальны пакеты и возможности восхождений походного клуба Alutaguse Matkaklubi.
Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.
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