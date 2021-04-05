Наши истории: Лехо Лахтвеэ об Alutaguse Matkaklubi

Лехо Лахтвеэ стал инструктором-проводником походного клуба Alutaguse Matkaklubi не так давно, но его богатый прежний опыт в разных областях делает его мастером на все руки. Лехо родом из Ляэне-Вирумаа, из мест, граничащих с национальным парком Лахемаа. Он много путешествовал как по Эстонии, так и за границей, а также получил в иностранном университете степень магистра в области приключенческого обучения.

Лехо — насквозь походная душа, и одной из приятнейших сторон работы он считает занятия на улице: проведение походов и восхождений. Может, не стоит и упоминать, но Лехо очень любит природу, и в связи с этим направленная на улучшение мира миссия походного клуба ему также весьма импонирует. А именно: походный клуб Alutaguse Matkaklubi стал самой заметной в уезде организацией, занимающейся образованием в области окружающей среды. В дополнение к походам и исследованию культурного наследия у Лехо есть еще множество весьма разных увлечений. Например, он собрал одну из наиболее представительных коллекций комиксов в Эстонии.