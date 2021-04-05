05.04.2021, 09:15
Хорошая новость! Wizz Air открывает летом новый рейс на Санторини. Стоимость билетов начинается от 40 евро
Photo by Heidi Kaden on Unsplash
Авиакомпания Wizz Air в июне начнет осуществлять полеты из Риги на греческий остров Санторини.
Как сообщили порталу Delfi в авиакомпании, первый полет на остров намечен на 12 июня.
Рейсы будут проходить один раз в неделю по субботам вплоть до сентября.
Цена билета в одну сторону — от 39,99 евро (включает только ручную кладь).
Более подробно ЗДЕСЬ.