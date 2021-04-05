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05.04.2021, 09:15

Хорошая новость! Wizz Air открывает летом новый рейс на Санторини. Стоимость билетов начинается от 40 евро

 
Photo by Heidi Kaden on Unsplash
Авиакомпания Wizz Air в июне начнет осуществлять полеты из Риги на греческий остров Санторини.

Как сообщили порталу Delfi в авиакомпании, первый полет на остров намечен на 12 июня.

Рейсы будут проходить один раз в неделю по субботам вплоть до сентября.

Цена билета в одну сторону — от 39,99 евро (включает только ручную кладь).

Более подробно ЗДЕСЬ.

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