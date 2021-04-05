Эстонский паспорт вакцинации начнут тестировать в конце апреля

Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт показал “Актуальной камере +”, как выглядит прототип сертификата вакцинации, над которым уже не первый месяц трудится эстонская фирма GuardTime. Процесс получения простой — открываете Digilugu, получаете индивидуальный QR-код, который нужно сохранить в телефон или распечатать на принтере, после чего ваш сертификат и все детали вакцинации сможет увидеть пограничник при пересечении международной границы.

“В сертификат о вакцинации мы будем вносить данные о вакцинах, которые получили разрешение на продажу в Европе и которые вводятся гражданам эстонскими медиками. Например, “Спутника” среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему”, — подчеркивает вице-канцлер Министерства социальных дел Калло Киллар.

“Эстония среди первых стран, которая уже имеет прототип. Европейский союз и комиссия желают, чтобы это было все готово к июню. Уже есть 14 стран Евросоюза, Эстония также среди них, которые хотят запустить пилотный проект побыстрее. В мае к нему присоединятся другие страны, которые участвуют”, — говорит Андрес Сутт.