Авиакомпания airBaltic возобновила рейсы из Риги в Петербург. Для пассажиров из Эстонии предусмотрены удобные стыковки

В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем, вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15. Время в пути займет чуть больше часа.

В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены стыковки с Таллинном, Вильнюсом, Гамбургом, Лиссабоном, Минском, Рейкьявиком, Тбилиси и Цюрихом.

Авиакомпания airBaltic выполняет рейсы на самолетах Airbus A220-300.

Прямые полеты из Латвии в страны за пределами ЕС были закрыты с 17 марта 2020 года. В начале марта 2021 года правительство Латвии решило, что с 17 марта возобновится авиасообщение с третьими странами. Вместе с тем, пока остается в силе запрет на несрочные полеты из третьих стран в Латвию.