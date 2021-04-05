Крупная авиакомпания предложила пассажирам обед за 458 евро без перелета

Уточняется, что перевозчик Nippon Airways начал продавать клиентам необычную услугу — обед на борту припаркованного лайнера, который компания презентовала как “крылатый ресторан”.

Гостей заранее попросили выбрать блюда из японского или интернационального меню. В день открытия заведение посетило 60 пассажиров — все они отметили качество и вкус еды и остались довольны услугой.

Как отмечает издание, из-за пандемии авиационная отрасль переживает серьезный кризис — именно это и побудило некоторые авиакомпании творчески подойти к проблеме простоя парка самолетов. Похожие услуги также предлагают авиалинии Сингапура, Великобритании и Финляндии.