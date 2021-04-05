Подаешь декларацию или получаешь большой штраф: теперь при въезде в Эстонию нужно обязательно заполнять декларацию

За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро.

“Департамент здоровья надеется, что все, на кого будет распространяться требование подать декларацию, будут выполнять это обязательство. Только так Департамент здоровья может внести свой вклад в обеспечение безопасности и сохранности здоровья каждого”, — предупреждает Департамент.

В декларации должны быть указаны личные и контактные данные, а также информация о сопровождаемых несовершеннолетних детях и поездке. Кроме того, необходимо указывать страну отправления, дату прибытия в Эстонию и транзитные страны. К последним также относятся государства, в которых самолет совершал промежуточные посадки или происходили пересадки.

Декларация может быть подана на бумаге или в электронном виде через сайт Департамента здоровья. Переболевшие коронавирусом или вакцинированные лица не обязаны подавать декларацию при наличии соответствующей справки. От подачи декларации также освобождены лица, в отношении которых ограничения на перемещение не применяются.