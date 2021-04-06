Наши истории: Эгле Ряэск о путешествии во времени VR Toila 1938

Уроженка города Тарту Эгле Ряэск нашла свое настоящее призвание три года назад, когда решила направить свое внимание и энергию на развитие предприятия OÜ BLUERAY. BLUERAY — это выросшая из Тартуского университета спин-офф компания, которая увлекает посетителей в виртуальное путешествие во времени VR Toila 1938.

К тому времени как Эгле попала в BLUERAY, за спиной у нее уже была более чем 10-летняя карьера в банковской сфере, а до этого она применяла свои идеи и творческий подход, работая в издательстве менеджером проектов. На протяжении всей своей карьеры Эгле всегда находила время, чтобы заниматься разными благотворительными проектами и инициативами. Она устраивала походы в театр детям из детских домов, помогала сделать Рождество радостным для детей из малообеспеченных семей, а последним ее общественным проектом был сбор книг на эстонском языке для одной школы в Ида-Вирумаа, в рамках которого было собрано около 300 книг.

“Наше предприятие придерживается принципа обучающейся организации, — говорит Эгле. — С каждым новым проектом, будь то созданная нами выставка или новое виртуальное путешествие во времени, мы хотим повышать уровень своих навыков и удивлять посетителей чем-то новым. Мы заметили, что наши посетители довольно страстные, они могут реагировать на наши сюрпризы как смехом, слезами, так и аплодисментами. Насколько это возможно, всегда стараемся учитывать идеи и предложения посетителей. Все пожелания мы всегда записываем”.