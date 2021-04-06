Наши истории: Эгле Ряэск о путешествии во времени VR Toila 1938
Уроженка города Тарту Эгле Ряэск нашла свое настоящее призвание три года назад, когда решила направить свое внимание и энергию на развитие предприятия OÜ BLUERAY. BLUERAY — это выросшая из Тартуского университета спин-офф компания, которая увлекает посетителей в виртуальное путешествие во времени VR Toila 1938.
К тому времени как Эгле попала в BLUERAY, за спиной у нее уже была более чем 10-летняя карьера в банковской сфере, а до этого она применяла свои идеи и творческий подход, работая в издательстве менеджером проектов. На протяжении всей своей карьеры Эгле всегда находила время, чтобы заниматься разными благотворительными проектами и инициативами. Она устраивала походы в театр детям из детских домов, помогала сделать Рождество радостным для детей из малообеспеченных семей, а последним ее общественным проектом был сбор книг на эстонском языке для одной школы в Ида-Вирумаа, в рамках которого было собрано около 300 книг.
“Наше предприятие придерживается принципа обучающейся организации, — говорит Эгле. — С каждым новым проектом, будь то созданная нами выставка или новое виртуальное путешествие во времени, мы хотим повышать уровень своих навыков и удивлять посетителей чем-то новым. Мы заметили, что наши посетители довольно страстные, они могут реагировать на наши сюрпризы как смехом, слезами, так и аплодисментами. Насколько это возможно, всегда стараемся учитывать идеи и предложения посетителей. Все пожелания мы всегда записываем”.
Эгле похожа на оркестр — ей нравятся перемены и новые вызовы. В компании она исполняет разные роли и владеет многими инструментами. Как менеджер виртуальной реальности BLUERAY она отвечает за то, чтобы компания создавала новую и полную возможностей виртуальную реальность наилучшим возможным образом, в том числе с учетом безопасности посетителей, чтобы услугу можно было предлагать всем интересующимся, а также чтобы прошлое ожило эмоционально. Поскольку это уникальная и новая услуга, то Эгле и все предприятие постоянно находятся в фазе самосовершенствования и обучения. И это очень подходит Эгле, потому что учебу и развитие Эгле очень ценит. Не удивительно, что предприимчивая Эгле, окончившая исторический и экономический факультеты Тартуского университета, очень ценит научный подход. Очень впечатляет, что автором первого в Эстонии исследования впечатлений пользователей, основанного на опыте посетителей виртуального туристического объекта, является именно она. То, как было проведено исследование, уже само по себе иллюстрирует, насколько самозабвенно и с душой Эгле делает все, что она задумала.
Зимой 2019 года, непосредственно перед выходом на рынок с первой в Эстонии исторической VR-услугой, Эгле твердо решила несмотря на переменчивую мартовскую погоду провести исследование впечатлений пользователей в том же месте, где услугу было запланировано предлагать — в Тарту, на берегу Эмайыги. И вот она стояла там в слякотную и ветреную погоду, в руках матерчатая сумка с двумя парами очков виртуальной реальности, в которых была тестовая версия приложения VR Tartu 1913. В ходе исследования было необходимо оценить отдельно впечатления не менее 100 участников и сделать это на основе подробного опросника. Поверьте, это была довольно ироничная картина: одна немного замерзшая, но радостная женщина со своей матерчатой сумкой посреди серого и дождливого мартовского дня переминалась с ноги на ногу возле пешеходного моста в Тарту и заговаривала с прохожими, предлагая им возможность поучаствовать в исследовании. “Если бы я знала, насколько подозрительно могут относиться люди к новым решениям, кто знает, решилась бы ли я вообще начать это мероприятие. Но уже начатое просто так нельзя было оставлять незаконченным! Это был очень ценный урок!” — подвела Эгле итог своему боевому крещению в компании, предлагающей виртуальную реальность. Целеустремленность и ориентированность на результат очень характерны для Эгле.
Дополнительную информацию о том чем занимаeтся OÜ BLUERAY, можно найти здесь.
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