Как страх перед COVID-19 повлияет на туризм в 2021 году и в будущем?

Связь между путешествиями и психическим здоровьем



За годы до того, как мы начали понимать ценность нормального психического здоровья, отдых был важной составляющей человеческого счастья. По словам доктора Хелены МакКаун, председателя представительского органа Британской медицинской ассоциации (BMA), COVID-19 стал интересным примером для исследований. Когда путешествия были запрещены и передвижение было возможно только на региональном уровне, мы увидели как подобные ограничения повлияли на нашу жизнь.

“В более общем смысле становится все более очевидным, что люди планировали отпуск и с нетерпением ждали его”, — говорит Хелена. “Для людей это передышка и расслабление, а последние 12 месяцев нам не удавалось получить этот необходимый нам отдых”.

Это, в свою очередь, влияет на нашу мотивацию, продуктивность и общее понимание жизни. Чего мы все жаждем, так отпуска — мнения врачей. Но из-за вируса, который может оставаться на поверхностях и быстро распространяться от человека к человеку, логистика, которая находится между залитым солнцем пляжем и COVID-реальностью, может быть несколько устрашающей.

Поговорим об общественном транспорте



Это была наименее любимая часть путешествий даже до конца 2019 года, давайте будем честными. Мысль о том, что “мы не будем платить за две недели парковки в аэропорту”, толкала людей пользоваться автобусами, поездами и метро в любое время дня и ночи. Тащить негабаритный и тяжелый багаж, чтобы отпугнуть даже самых решительных потенциальных воров.

Затем вы оказываетесь в душном зале ожидания, наполненном запахом кофе, с сотнями других пассажиров. Причина, по которой все потеют, проста — в аэропортах нет окон. Напоминаем: вы уже несколько часов в пути и, вероятно, все еще в радиусе 25 км от вашего дома.

И, наконец, сам самолет, который, хотя сам по себе и не является важной частью путешествия, скорее всего, будет иметь значение.