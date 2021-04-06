На Майорке туристов на пляжах и в ресторанах будут проверять с помощью полицейских дронов

В фокусе контролируемых полицейскими устройств окажутся не только пляжи, но и рестораны, отели, открытые террасы. В гостиницах беспилотники также будут проверять, не занимают ли члены разных семей одну и ту же комнату. Коснутся инспекции и зон отдыха; если дрон зафиксирует в одной из них толпу, полицейских сразу же уведомят.