06.04.2021, 10:10
На Майорке туристов на пляжах и в ресторанах будут проверять с помощью полицейских дронов(1)
Photo by Chris Curry on Unsplash
На прошлой неделе власти Испании ввели новые ограничения для посетителей пляжей и бассейнов. Теперь они обязаны носить маски как во время перемещений, так и лежа в шезлонге или на полотенце, пишет портал Тонкости Туризма.
На Майорке проверять, насколько ответственно отдыхающие подошли к выполнению предписания, будут дроны.
В фокусе контролируемых полицейскими устройств окажутся не только пляжи, но и рестораны, отели, открытые террасы. В гостиницах беспилотники также будут проверять, не занимают ли члены разных семей одну и ту же комнату. Коснутся инспекции и зон отдыха; если дрон зафиксирует в одной из них толпу, полицейских сразу же уведомят.