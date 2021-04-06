В Сеуле пара по ошибке испортила картину стоимостью более 400 тысяч евро(1)
“Они подумали, что это можно делать в рамках искусства соучастия, но ошиблись”, — сказал агентству Рейтер руководитель выставки в Сеуле.
Заметили вмешательство в предмет искусства не сразу — сначала сотрудники увидели свежие мазки и по записям с камеры видеонаблюдения опознали тех, кто это сделал — мужчину и женщину старше 20 лет.
Полиция нашла и допросила пару, но организаторы выставки решили не выдвигать обвинения, и их отпустили.
Поврежденное произведение без названия оценивается примерно в 500 тысяч долларов (более 400 тысяч евро). Его нарисовал американский художник граффити JonOne перед публикой в Сеуле в 2016 году.
С тех пор его выставляли на различных площадках вместе с красками и кистями, которые использовал художник — они считаются неотъемлемой частью произведения искусства.
Сейчас с художником обсуждают, нужно ли реставрировать работу после этого нечаянного вандализма, сказал руководитель выставки в торговом центре Lotte World в Сеуле Кан Вук. Он сообщил, что после инцидента количество желающих посетить выставку только увеличилось.
Этот инцидент побудил галерею поставить небольшое заграждение перед граффити с надписями “Не трогать”.