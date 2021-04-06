"Брось пушку, возьми канноли". Эротические корни знаменитого итальянского пирожного

Помните фильм “Крестный отец”? Сцену, когда Питер Клеменца выходит из машины “отлить”, а за спиной у него, в автомобиле, раздаются три выстрела? Клеменца возвращается проверить, выполнил ли его помощник задание (тот застрелил Поли Гатто), убеждается в том, что дело сделано, и говорит деловым тоном: “Брось пушку. Возьми канноли”. Помощник забирает с переднего сиденья коробку с лакомством, о котором ранее просила жена Клеменцы, и они удаляются.

Канноли знамениты по двум причинам. Во-первых, они очень вкусные. Во-вторых, это пирожное внешне напоминает пенис. Но канноли тут не слишком оригинальны: еще несколько итальянских пирожных тоже выглядят как гениталии.

Вы, конечно, можете хихикать, но корни этих лакомств — в серьезных, древних традициях.

Гангстеры это любили

У Неаполя есть пицца, у Рима — паста качо-э-пепе (“сыр и перец”), а у Сицилии — канноли.

Канноли вы встретите в любом сицилийском кафе, в любой пастичерии (традиционной кондитерской). Пожалуй, это самое знаменитое итальянское сладкое блюдо, занимающее почетное место на официальном сайте острова и увековеченное в гангстерской саге “Крестный отец” той самой крылатой фразой, которую мы привели в начале статьи: “Брось пушку, возьми канноли”.

Cannoli, кстати, — это множественное число от cannolo, “трубочка”. Так вот, если вы, увидев канноло впервые, скажете или подумаете: “ну да, выглядит, как…”, то будете абсолютно правы: любимое сицилийское лакомство откровенно и беззастенчиво напоминает фаллос. И на это, как мы уже говорили, есть серьезная причина.

Эротические легенды и древнегреческая реальность