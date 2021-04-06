Более 2% людей, проходящих перед поездкой тест на коронавирус, получают позитивный результат

Перед поездками тесты на антиген коронавируса можно проходить в аэропорту, Таллиннском порту, Северном порту Палдиски, экспресс-клиниках, находящихся в торговых центрах, а также в Медицинском центре Confido. Для того чтобы отправиться в поездку, необходимо пройти платный тест на коронавирус — использовать направление семейного врача для бесплатного прохождения теста перед поездкой запрещено.

В марте Confido провел в общей сложности 3 171 тест на антиген в аэропорту, 2 334 теста на антиген в Таллиннском порту и 782 теста на антиген в Северном порту Палдиски. Следует учитывать, что в Таллиннском порту пункт тестирования был открыт только в середине марта, поэтому 2 334 теста были сделаны там, на самом деле, всего за две недели. “Из анализов, проведенных в порту, позитивный результат дал 61 анализ. В случае тестов, сделанных в аэропорту, позитивных результатов было несколько меньше — 51, а в Северном порту Палдиски — 31. Это показывает, что среди нас есть довольно много людей, не имеющих симптомов. То, что они являются носителями вируса, обнаруживается случайно — ведь если бы они не запланировали отправиться в поездку, они не стали бы проходить тест”, — прокомментировала координатор пунктов тестирования Confido Лийз Адер.

По словам Адер, негативный результат теста означает, что человек может отправиться в поездку, а в случае позитивного результата теста на антиген человек должен пройти PCR-тест. “Человек должен связаться со своим семейным врачом, чтобы получить направление на прохождение PCR-теста, и находиться в самоизоляции до получения результата теста. В таком случае человек сможет отправиться в поездку после получения негативного результата PCR-теста или справки о выздоровлении от семейного врача”, — сказала Адер.