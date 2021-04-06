06.04.2021, 13:01
Лувр оцифровал всю свою коллекцию. Теперь посмотреть ее может любой желающий совершенно бесплатно
Photo by Alicia Steels on Unsplash
Лувр запустил онлайн-платформу, на которой опубликовал всю свою коллекцию. Посмотреть ее онлайн теперь можно из любой точки мира, пишет портал 34travel.me.
На сайт загрузили произведения искусства из восьми отделов музея — всего 480 000 экспонатов. Все они находятся в свободном и бесплатном доступе.
“Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных, — прокомментировал проект президент и директор музея Жан-Люк Мартинес. — Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями”.
Из-за карантинных ограничений с октября Лувр закрыт для посетителей. Сейчас в музее проводят ремонтные работы.
Совершить необычную экскурсию по Лувру можно ЗДЕСЬ.