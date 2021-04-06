Мальта планирует открыть границы для туристов уже c 1 июня
Власти острова планируют применять "светофорную" схему деления стран по эпидемиологической ситуации. Гражданам стран, входящим в "красный" список, необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации, полученный не менее чем за 10 дней до прибытия на Мальту.
Туристам, проживающим в странах из "желтого" списка, можно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия на Мальту или сертификат о вакцинации, полученный не менее чем за 10 дней до даты прибытия на Мальту. Путешественники из стран "зеленого" списка смогут свободно прибывать и передвигаться по стране.
"Данные правила будут действовать для туристов из стран Евросоюза и государств, с которыми у Мальты подписаны двусторонние соглашения в области здравоохранения. Для всех остальных стран будут применяться правила, установленные ЕС", — говорится в сообщении управления по туризму.
Как сообщается, первую дозу вакцины получили около 40% взрослого населения Мальты.