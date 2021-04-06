На финских лыжных курортах клиентов стало больше, чем до пандемии

Единственным отличием стало то, что люди предпочитают размещение не в отелях, а дачных домиках, пишет rusERR со ссылкой на Ilkka Pohjalainen.

Тем не менее, для предприятий сектора обслуживании в Лапландии пасхальные выходные прошли более скромно по сравнению с прошлыми годами. В частности, местные рестораны не могут обслуживать посетителей на месте, поскольку еду и напитки разрешено продавать только на вынос, а люди в основном проводят время на лыжных склонах и арендованных домах.