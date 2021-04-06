Наши истории: Сигне Вийлоп о хостеле Everest в Кивиыли
Хостел Everest в Кивиыли маленький, уютный и очень практичный. Небольшой хостел может комфортно разместить и сотрудников какой-нибудь организации (до 25 человек) на время мероприятия. Клиенты уже оценили просторную общую зону хостела с открытой кухней, на которой приятно готовить или смотреть телевизор. Да и пол легко выдерживает натиск лыжных ботинок или танцевальных туфель!
Сигне Вийлоп позвали в Everest, чтобы вдохнуть в хостел жизнь. Для нее это была новая сфера деятельности, новый вызов. К счастью, действовать ей нравится. Так она и переехала в Кивиыли по зову большой любви из прекрасного Тойла в преддверии последнего десятилетия ХХ столетия. Здесь и осталась. Она настоящий житель Ида-Вирумаа — энергичная, веселая и оптимистичная. Сигне относится к делам так: пока сама не сделаешь, все так и будет не сделано. От нее часто можно услышать: “Все хорошо!” Хорошо так работать или отдыхать, когда кто-то все время настолько радушен.
Сигне очень разносторонний человек. Ее увлечения варьируются от края до края. Увлечение лыжами ей тоже не чуждо. Больше всего ей нравится подъем в гору, но не на подъемнике, а по кроссовой трассе, как настоящему Козерогу. Увлекается она и горнолыжным спортом, и тут ее задача заключается в поддержке своей семьи — мужа, который катается на горных лыжах, и сына, который скользит на сноуборде. Поэтому она прекрасно понимает клиентов Everest, приезжающих в дом именно в лыжный сезон. Помимо этого, Сигне очень творческий человек. Из ее дружбы со швейной машинкой родилось много подарков, которые ценят ее друзья: например, придуманные и сшитые самой Сигне джинсовые сумки. Все, что в хостеле надо подшить-починить, это все рукоделие для Сигне.
Светильники, что в общей зоне хостела, тоже прошли тюнинг от Сигне. Ей очень нравится создавать и совершенствовать! Золотые руки и старания Сигне чувствуются в Everest на каждом шагу.
Как и положено по работе, Сигне очень общительна и имеет богатый опыт с очень разными клиентами. Некоторые из них запоминаются веселыми историями и оставляют интересные воспоминания. Одна история произошла еще до кризиса, осенью 2019 года, когда в Everest приехала группа охотников из-за границы. В этих краях они охотились на гусей. “Это были жители южного островного государства, которое хоть и входит в ЕС, но имеет довольно своеобразные обычаи и традиции. Им пришлось объяснять, что в хостеле не курят. Некоторые из них все равно думали, что в туалете-то всяко можно. Никакие разговоры не помогали. В конце концов все стены, зеркала, двери и другие места были увешаны запрещающими курение наклейками, это уже было похоже на обои. Когда группа уехала, мы стали делать генеральную уборку. В течение 10 дней собрали в доме перьев на целую подушку. Еще никак не могли открыть один ящик морозильника, долго возились, что-то как будто застряло где-то сзади. Когда наконец ящик задвигался, мы сильно удивились, увидев сначала гусиные лапки. Они оставили или забыли в нашем холодильнике целого гуся — прямо целого гуся!” — смеется Сигне. “Он лежал там в ящике, вытянув лапки, и таращился на нас остекленевшими глазами, будто застыл от большого испуга! В ходе дальнейшей работы мы обнаружили, что в качестве компенсации они упаковали в свои чемоданы наш радиатор, калькулятор и скотч. Наверное, у них дома эти вещи в дефиците. Сначала это разозлило, но теперь мы по сей день смеемся над той историей с гусем”,— улыбается Сигне. Каждый раз, когда ящик холодильника снова бастует, первая мысль: “Ну что, опять гусь?!”
Больше всего удовольствия Сигне доставляет то чувство, когда клиент приезжает и говорит, что он останавливался в Everest и раньше и ему здесь понравилось. Сигне считает, что клиент должен с самого первого телефонного разговора и по приезде уже во дворе понимать, что его ждут и все готово именно к его прибытию. Она подготавливает дом к приему гостей с большой любовью и уважением к ним, работает и над мелочами, осматривая все взглядом клиента. Сигне обновила Everest и сделала его приветливым, основываясь на своем опыте путешествий, когда сама бывала в роли клиента. У Сигне много замечательных партнеров как для приключенческого отдыха, так и для организации питания. Из Everest удобно стартовать в любой уголок Ида-Вирумаа, а Сигне всегда поделится рекомендациями с теми, кто спросит. Все увлекательные путешествия начинаются здесь!
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