Наши истории: Сигне Вийлоп о хостеле Everest в Кивиыли

Хостел Everest в Кивиыли маленький, уютный и очень практичный. Небольшой хостел может комфортно разместить и сотрудников какой-нибудь организации (до 25 человек) на время мероприятия. Клиенты уже оценили просторную общую зону хостела с открытой кухней, на которой приятно готовить или смотреть телевизор. Да и пол легко выдерживает натиск лыжных ботинок или танцевальных туфель!

Сигне Вийлоп позвали в Everest, чтобы вдохнуть в хостел жизнь. Для нее это была новая сфера деятельности, новый вызов. К счастью, действовать ей нравится. Так она и переехала в Кивиыли по зову большой любви из прекрасного Тойла в преддверии последнего десятилетия ХХ столетия. Здесь и осталась. Она настоящий житель Ида-Вирумаа — энергичная, веселая и оптимистичная. Сигне относится к делам так: пока сама не сделаешь, все так и будет не сделано. От нее часто можно услышать: “Все хорошо!” Хорошо так работать или отдыхать, когда кто-то все время настолько радушен.

Сигне очень разносторонний человек. Ее увлечения варьируются от края до края. Увлечение лыжами ей тоже не чуждо. Больше всего ей нравится подъем в гору, но не на подъемнике, а по кроссовой трассе, как настоящему Козерогу. Увлекается она и горнолыжным спортом, и тут ее задача заключается в поддержке своей семьи — мужа, который катается на горных лыжах, и сына, который скользит на сноуборде. Поэтому она прекрасно понимает клиентов Everest, приезжающих в дом именно в лыжный сезон. Помимо этого, Сигне очень творческий человек. Из ее дружбы со швейной машинкой родилось много подарков, которые ценят ее друзья: например, придуманные и сшитые самой Сигне джинсовые сумки. Все, что в хостеле надо подшить-починить, это все рукоделие для Сигне.

Светильники, что в общей зоне хостела, тоже прошли тюнинг от Сигне. Ей очень нравится создавать и совершенствовать! Золотые руки и старания Сигне чувствуются в Everest на каждом шагу.