Hаши истории: Мерике Ваарметс о Музее прихода Ийзаку

Мерике Ваарметс — работник и гид Музея прихода Ийзаку. Она организует посещения для детских групп, оформляет выставки и занимается еще многим другим. Мерике, без сомнения, одна из тех, кто формирует дух музея, без нее это место точно не было бы таким, какое оно есть. Музей даже немного похож на Мерике — многослойный, интересный, и чем больше углубляешься, тем больше захватывает.

Мерике характеризует основательность и привязанность к своей работе всем сердцем. Ей нравится вникать в дело и подходить к процессам творчески, она зачастую видит вещи под таким углом, который не доступен другим. И вдобавок с ней постоянно что-то случается. Тем, кто захочет погулять по Ийзаку, обязательно стоит заглянуть и в музей. Может получится послушать некоторые из множества историй Мерике.

Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.

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