Теперь в монастырь Святой Бригитты в Пирита просто так не попадешь. Там заработала новая пропускная система(2)
“Если раньше билеты продавались в кассе, и для этого надо было держать штат специальных работников, то теперь всех желающих пропускает на развалины монастыря новая электронная билетная система. Билет стоимостью два евро можно приобрести в билетном автомате, а оплату можно произвести как через мобильный телефон, так и банковской картой. Это современное и удобное решение”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Наличными в автомате платить нельзя. Льготных билетов не предусмотрено. Инструкции по покупке билетов в платежном терминале имеются на эстонском, русском, английском и финском языке.
По словам старейшины части города, новая электронная система дает возможность дольше держать монастырские развалины открытыми. “Развалины Пиритаского монастыря открыты для всех желающих ежедневно с восьми утра до восьми вечера”, — сказал Лийнат.
Получаемый от продажи билетов доход идет на обслуживание монастырских развалин — и на работы по благоустройству, и на их поддержание в надлежащем состоянии.
Новая пропускная система в развалины Пиритаского монастыря согласована с комитетом сотрудничества парка развалин Пиритаского монастыря.