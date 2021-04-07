Теперь в монастырь Святой Бригитты в Пирита просто так не попадешь. Там заработала новая пропускная система

“Если раньше билеты продавались в кассе, и для этого надо было держать штат специальных работников, то теперь всех желающих пропускает на развалины монастыря новая электронная билетная система. Билет стоимостью два евро можно приобрести в билетном автомате, а оплату можно произвести как через мобильный телефон, так и банковской картой. Это современное и удобное решение”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Наличными в автомате платить нельзя. Льготных билетов не предусмотрено. Инструкции по покупке билетов в платежном терминале имеются на эстонском, русском, английском и финском языке.