Стюардесса рассказала, почему в самолете лучше не прислоняться к иллюминатору

По ее словам, поверхность вокруг иллюминатора не отличается чистотой: сотни людей кашляют, дышат и чихают на нее. Поэтому прислоняться к окну и стене просто небезопасно, рассказывает бортпроводница, чьи слова приводит портал ” Тонкости Туризма” со ссылкой на Daily Express.

“Я наблюдаю, как многие используют влажные салфетки, чтобы очистить поверхность сидений. Если бы в самолете была подсветка и люди могли бы увидеть, сколько микробов в салоне, думаю, это бы ошеломило каждого, — говорит Линда. — Мое главное правило, благодаря которому я никогда не болею, — не касаться руками рта и не поднимать их к лицу”.