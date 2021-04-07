07.04.2021, 10:10
Стюардесса рассказала, почему в самолете лучше не прислоняться к иллюминатору(1)
Photo by Luke Porter on Unsplash
Отправляясь в путешествие на самолете, многие мечтают сесть “у окошка”. Но Линда Фергюсон, бортпроводница с 24-летним стажем, советует никогда не прислоняться к иллюминатору.
По ее словам, поверхность вокруг иллюминатора не отличается чистотой: сотни людей кашляют, дышат и чихают на нее. Поэтому прислоняться к окну и стене просто небезопасно, рассказывает бортпроводница, чьи слова приводит портал ”Тонкости Туризма” со ссылкой на Daily Express.
“Я наблюдаю, как многие используют влажные салфетки, чтобы очистить поверхность сидений. Если бы в самолете была подсветка и люди могли бы увидеть, сколько микробов в салоне, думаю, это бы ошеломило каждого, — говорит Линда. — Мое главное правило, благодаря которому я никогда не болею, — не касаться руками рта и не поднимать их к лицу”.