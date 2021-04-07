07.04.2021, 09:05
ВИДЕО | Коров в Нидерландах после долгой зимы наконец-то вывели на улицу. Но что-то пошло не так
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В одном из фермерских хозяйств в провинции Гелдерланд, Нидерланды, коров вывели из загонов на свежий воздух. Правда, буренкам на свободе не понравилось, пишет Meduza.
Нидерландским коровам захотелось насладиться весной, чего торчать в темном сарае, лучше уж на свежем воздухе! Но воздух оказался даже слишком свежим: животные вышли на улицу, осмотрелись, помычали — и, не сговариваясь, вернулись обратно, прятаться от холода. И все это под смех очевидцев, наблюдавших за озябшими коровами (легко смеяться, когда сам одет по погоде!).