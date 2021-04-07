07.04.2021, 15:15
Туристы провели ночь на крыше автомобиля посреди реки с крокодилами. Спасатели назвали пострадавших счастливчиками(2)
Photo by David Clode on Unsplash
В городе Дарвин (Австралия) двое туристов оказались в сложной ситуации. Они попытались пересечь реку на автомобиле, но застряли и остались в реке на всю ночь, пишет The Guardian.
В ожидании спасателей они выбрались на крышу автомобиля, где и провели всю будущую ночь. Река, в которой застрял автомобиль, кишела крокодилами.
Полицейские и спасатели сначала не могли отправить лодку на место к пострадавшим, потому что в реке было слишком мелко. Только к утру 4 апреля спасатели нашли лодку поменьше и поплыли до застрявших в реке австралийцев.
Полицейские отметили, что во время спасения пары крокодилов не было видно, однако это не значит, что хищников не было поблизости. Пострадавших полицейские назвали счастливчиками, ведь с крокодилами они не встретились.
“Они застряли на территории крокодилов. Надо помнить: лодки — для рек, машины — для дорог”, — сказали спасатели.