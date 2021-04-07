Шри-Ланка решила привлекать туристов драгоценными камнями

“Когда туристы посещают Шри-Ланку, одна из главных вещей, которые должны быть в их списке покупок наряду с чаем и специями, — это цейлонские сапфиры. Нам необходимо интегрировать профессиональные стандарты в эту торговлю”, — заявила председатель Sri Lanka Tourism Кимарли Фернандо на форуме, организованном Ассоциацией драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки (SLGJA).

Она отметила, что страна имеет “огромный потенциал для продвижения Шри-Ланки как центра драгоценных камней” “среди высококлассных туристов”. При этом пока, по ее словам, страна “просто сидит на месторождениях драгоценных камней”, в то время как покупателей обманывают недобросовестные продавцы, сообщает портал Tourprom.

Также она призвала ювелирное сообщество изгнать “паршивых овец” из своих рядов. “Я прошу заинтересованных лиц, занимающихся драгоценными камнями и ювелирными изделиями, обеспечить, чтобы туристам предлагались качественные товары по справедливой цене, поскольку было много жалоб на то, что туристов грабят и обманывают местные ювелиры, создавая негативный образ Шри-Ланки.

“Я уверен, что включение наших прекрасных драгоценных камней в любую рекламную кампанию повысит привлекательность посещения Шри-Ланки. Это побудит больше туристов посетить нашу страну”, — согласился с ней председатель SLGJA Ахсан Рефаи.