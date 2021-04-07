КАРТА | Стоит ли ожидать снижения цен в эстонских гостиницах? Туризм выживает за счет местных жителей

По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось около 100 000 туристов, которые провели в них 187 000 ночей. По сравнению с тем же периодом прошлого года численность гостей уменьшилась на 57%.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению вновь преобладали в основном местные туристы и зарубежных туристов было лишь 13%. “Численность зарубежных туристов сократилась по сравнению с февралем прошлого года на 90%, а местных туристов было на 22% меньше”, — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось 87 000 местных туристов, которые провели в них 149 000 ночей. Преобладающая часть местных туристов предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский, Ида-Вируский и Валгаский уезды.

Основная часть зарубежных гостей по-прежнему прибывала из соседних государств: из Финляндии — 2000 и из Латвии — 1700. В общей сложности в предприятиях по размещению останавливалось 12 500 зарубежных туристов и они провели в Эстонии 38 000 ночей, что составило всего лишь 16% от уровня февраля прошлого года. Три четверти иностранных гостей предпочли остановиться в Харьюском уезде, 10% — в Тартуском и 4% — в Валгаском уездах.

В феврале свои услуги предлагали по всей Эстонии 888 предприятий по размещению, что на 3% меньше, чем годом ранее, и в распоряжении гостей имелось19 000 номеров. В среднем стоимость проживания на человека составила 30 евро в сутки, что на четыре евро дешевле, чем в феврале прошлого года. В Тартуском уезде стоимость проживания составила 33 евро в сутки, в Пярнуском — 31 евро, а в Харьюском и Валгаском уездах — 30 евро в сутки.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.