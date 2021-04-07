Отдых за границей отменяется? Четверть населения Эстонии не планирует никаких путешествий

61% жителей Эстонии планирует в течение этого года отправиться как минимум в одну поездку продолжительностью от трех дней, 25% не планируют никаких путешествий, а 13% хотели бы ограничиться только поездками по стране проживания, показало исследование банка Citadele, проведенное во всех трех странах Балтии.

Больше, чем жителям Эстонии, не сидится дома респондентам из Литвы — из них планируют путешествовать 69%. Из числа жителей Латвии не менее одной поездки продолжительностью минимум три дня планируют 56%. На самом деле, желающих путешествовать больше, но 7% респондентов отметили, что будут думать о поездках только после вакцинации, а 20% сообщили, что планы путешествовать есть, но реализовать их планируют после отмены ограничений.

17% жителей Эстонии отметили, что собираются отправиться в путешествие по воздуху, 11% же планируют автомобильную поездку той или иной продолжительности. 13% респондентов удовлетворятся в этом году путешествиями по родному краю. В сравнении с респондентами из Эстонии и Литвы, жители Латвии менее склонны выезжать в этом году за рубеж — там 17% участников ответили, что планируют путешествия только в пределах собственной страны.

“Позитивным здесь является то, что 7–8% населения стран Балтии планирует поездки в соседние страны, а 4–5% — более далекие путешествия. собираются выезжать и дальше. Уже прошлое лето показало, что в условиях повсеместных ограничений возросшая доля туристов из соседних стран заметно сказалась на местной экономике”, — рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.