Hаши истории: Юри Сала об Эстонском шахта-музее

Юри Сала живет в Кохтла-Нымме, у него трое детей и двое внуков. Гидом он работает с 2016 года и идеально подходит Эстонскому шахта-музею, ведь раньше он работал шахтером! На самом деле еще во время работы в шахте он параллельно был гидом в шахте Estonia. Среди прочего Юри пел в мужском хоре Kaevur, занимался бальными танцами и очень интересуется историей.

Не нужно даже придумывать, почему Юри занимается всем тем, что он делает. “Я наслаждаюсь общением с людьми! Однажды после экскурсии посетители наградили меня таким признанием и аплодисментами, что дома захотелось петь! Аплодируют, конечно, редко, но положительные отзывы всегда приятны!” — с благодарностью говорит Юри.

Работа Юри сейчас отличается от той, что была, когда он работал шахтером. Ему вспомнился случай, произошедший в шахте Kohtla. “В день ремонта, в субботу на работе только ремонтники. Горный мастер позвонил из-под земли дежурному инженеру и доложил, сколько работников находится под землей. Он сказал, что под землей два человека: один умер, второй утонул. Дежурный инженер испугался и сразу выехал на место оформлять несчастный случай на производстве. Прибыв на место, он увидел двух работающих мужчин — одного звали Эндель Сури (suri — умер (эст.)), а вторым был Мати Уппус (uppus — утонул (эст.)). Оба были живы и в полном здравии”, — улыбается Юри, вспоминая эту реальную историю.