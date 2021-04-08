2020 — год, который мы провели без путешествий. Есть ли свет в конце туннеля?

Несмотря на ослабление ограничений в конце весны прошлого года, , риск заражения оставался высоким. Поэтому люди избегали поездок за границу и, по возможности, предпочитали путешествовать внутри страны. В период между двумя волнами коронавируса, с июля по октябрь, в гостиницах Эстонии, Латвии и Литвы останавливалось примерно на 10% больше местных туристов, чем годом ранее, тем не менее, по итогам года был отмечен спад внутреннего туризма. В прошлом году в Эстонии было на 16% меньше внутренних туристов по сравнению с предыдущим годом, а в Латвии и Литве снижение составило 18% и 21% соответственно.

Благодаря введению единых правил по путешествию среди стран Балтии в середине мая, летом туризм между странами Балтии временно восстановился. Например, в августе в Эстонии побывало на 30% больше туристов из Латвии, а в Латвии — в два раза больше туристов из Эстонии, чем за тот же период 2019 года. Но временно возобновившиеся поездки между странами Балтии оказали довольно незначительное влияние на год в целом. По сравнению с 2019 годом количество иностранных туристов снизилось в Эстонии на 70%, в Латвии на 63%, в Литве на 73%. В 2019 году доля иностранных туристов среди всех размещённых была самой высокой в Латвии — почти 70%, в Эстонии почти 60%, а в Литве — чуть меньше половины.

Страны Балтии в прошлом году недополучили от иностранного туризма 2,5 миллиарда евро