2020 — год, который мы провели без путешествий. Есть ли свет в конце туннеля?(2)
Несмотря на ослабление ограничений в конце весны прошлого года, , риск заражения оставался высоким. Поэтому люди избегали поездок за границу и, по возможности, предпочитали путешествовать внутри страны. В период между двумя волнами коронавируса, с июля по октябрь, в гостиницах Эстонии, Латвии и Литвы останавливалось примерно на 10% больше местных туристов, чем годом ранее, тем не менее, по итогам года был отмечен спад внутреннего туризма. В прошлом году в Эстонии было на 16% меньше внутренних туристов по сравнению с предыдущим годом, а в Латвии и Литве снижение составило 18% и 21% соответственно.
Благодаря введению единых правил по путешествию среди стран Балтии в середине мая, летом туризм между странами Балтии временно восстановился. Например, в августе в Эстонии побывало на 30% больше туристов из Латвии, а в Латвии — в два раза больше туристов из Эстонии, чем за тот же период 2019 года. Но временно возобновившиеся поездки между странами Балтии оказали довольно незначительное влияние на год в целом. По сравнению с 2019 годом количество иностранных туристов снизилось в Эстонии на 70%, в Латвии на 63%, в Литве на 73%. В 2019 году доля иностранных туристов среди всех размещённых была самой высокой в Латвии — почти 70%, в Эстонии почти 60%, а в Литве — чуть меньше половины.
Страны Балтии в прошлом году недополучили от иностранного туризма 2,5 миллиарда евро
Уменьшение числа иностранных туристов сократило их расходы по сравнению с предыдущим годом на 67% в Эстонии, на 56% в Латвии и на 69% в Литве. В то же время снижение расходов иностранных туристов по-разному сказывается на странах Балтии, поскольку как доля иностранных туристов среди общего числа туристов, так и доля их расходов в странах Балтии различаются. В 2019 году расходы иностранных туристов составили 89% расходов всех туристов в Эстонии, 73% в Латвии и 60% в Литве. В абсолютном выражении Эстония недополучила от иностранных туристов 1 миллиард евро, Латвия — 0,5 миллиарда евро, а Литва — 0,9 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.
Забрезжил свет в конце туннеля
Усталость от длительных ограничений, более положительная динамика в связи с вакцинацией и накопившиеся сбережения — всё это будет способствовать в этом году желанию людей путешествовать. В ближайшем будущем, после снятия ограничений, мы должны увидеть положительные изменения в сфере туризма. Но при этом для достижения уровня, предшествовавшего пандемии, потребуется время, и на начальном этапе, вероятно, предпочтение будет отдано местам, расположенным ближе к дому. Возможное введение паспорта вакцинации облегчит поездки среди стран Европейского союза, а также будет способствовать восстановлению туристического сектора.