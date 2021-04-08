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08.04.2021, 08:01

2020 — год, который мы провели без путешествий. Есть ли свет в конце туннеля?

 
Марианна Рыбинская, экономист, Swedbank
Photo by Mantas Hesthaven on Unsplash
Пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на сектор туризма. Миллионы людей во всем мире вынуждены были оставаться дома. Согласно статистике, в прошлом году в гостиницах всех трёх стран Балтии останавливалось почти вдвое меньше туристов. В Эстонии на 48%, в Латвии на 49% и в Литве на 46% меньше, чем годом ранее. Спад числа иностранных туристов был значительно больше. В последний раз подобное количество туристов мы видели в Эстонии в 2004 году.

Несмотря на ослабление ограничений в конце весны прошлого года, , риск заражения оставался высоким. Поэтому люди избегали поездок за границу и, по возможности, предпочитали путешествовать внутри страны. В период между двумя волнами коронавируса, с июля по октябрь, в гостиницах Эстонии, Латвии и Литвы останавливалось примерно на 10% больше местных туристов, чем годом ранее, тем не менее, по итогам года был отмечен спад внутреннего туризма. В прошлом году в Эстонии было на 16% меньше внутренних туристов по сравнению с предыдущим годом, а в Латвии и Литве снижение составило 18% и 21% соответственно.

Благодаря введению единых правил по путешествию среди стран Балтии в середине мая, летом туризм между странами Балтии временно восстановился. Например, в августе в Эстонии побывало на 30% больше туристов из Латвии, а в Латвии — в два раза больше туристов из Эстонии, чем за тот же период 2019 года. Но временно возобновившиеся поездки между странами Балтии оказали довольно незначительное влияние на год в целом. По сравнению с 2019 годом количество иностранных туристов снизилось в Эстонии на 70%, в Латвии на 63%, в Литве на 73%. В 2019 году доля иностранных туристов среди всех размещённых была самой высокой в Латвии — почти 70%, в Эстонии почти 60%, а в Литве — чуть меньше половины.

Страны Балтии в прошлом году недополучили от иностранного туризма 2,5 миллиарда евро

Уменьшение числа иностранных туристов сократило их расходы по сравнению с предыдущим годом на 67% в Эстонии, на 56% в Латвии и на 69% в Литве. В то же время снижение расходов иностранных туристов по-разному сказывается на странах Балтии, поскольку как доля иностранных туристов среди общего числа туристов, так и доля их расходов в странах Балтии различаются. В 2019 году расходы иностранных туристов составили 89% расходов всех туристов в Эстонии, 73% в Латвии и 60% в Литве. В абсолютном выражении Эстония недополучила от иностранных туристов 1 миллиард евро, Латвия — 0,5 миллиарда евро, а Литва — 0,9 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.

Забрезжил свет в конце туннеля

Усталость от длительных ограничений, более положительная динамика в связи с вакцинацией и накопившиеся сбережения — всё это будет способствовать в этом году желанию людей путешествовать. В ближайшем будущем, после снятия ограничений, мы должны увидеть положительные изменения в сфере туризма. Но при этом для достижения уровня, предшествовавшего пандемии, потребуется время, и на начальном этапе, вероятно, предпочтение будет отдано местам, расположенным ближе к дому. Возможное введение паспорта вакцинации облегчит поездки среди стран Европейского союза, а также будет способствовать восстановлению туристического сектора.

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