Самые живописные места в Эстонии для весенних фотосессий
Скалы Суурупи и нижний маяк
Скалы в Суурупи расположены примерно в 25 км от Таллинна, и в этом же районе есть два исторических маяка — нижний и верхний маяки Суурупи. Прибрежная полоса Суурупи и весенние золотистые закаты вдохновят любого фотографа.
Природная тропа Раннаметса-Толкузе
Дюны Раннаметса всегда оставались популярным местом для туристических походов. На тропе находятся многие интересные точки, болотные озера и места отдыха. На гребне самой высокой в Эстонии дюны Торнимяэ, мимо которой проходит тропа, была построена смотровая вышка высотой 18 метров, с вершины которой открывается великолепный вид на болото Толкузе и Пярнуский залив.
Водопад Ягала
К западу от Таллинна находится всем известный водопад Ягала, крупнейший природный водопад Эстонии. Его высота составляет почти 8 метров, а ширина — более 50 метров.
Национальный парк Соомаа
C марта по апрель в Национальном парке Соомаа на юго-западе Эстонии наступает половодье, которое местные называют пятым временем года. Пятое время года не похоже ни на одно другое. Несколько рек выходят из берегов, уровень воды поднимается на пять метров выше нормы. Вода покрывает леса, поля и дороги. Местным жителям приходится передвигаться исключительно на лодках, а туристы приезжают сюда, чтобы отправиться в поход на каноэ между деревьев.
Ведьмин колодец Тухала
Весной главной достопримечательностью заповедника Набала-Тухала является ведьмин колодец. Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы. В период половодья вода из подземной реки поднимается на поверхность земли, и колодец начинает “кипеть”, выбрасывая около 100 литров воды в секунду. Это уникальное природное явление в масштабах всей Европы.
Болото Туху и пешеходная тропа
Болота Ойдрема-Туху — одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии, всего в 10 км от моря. Протяженность прогулочной тропы составляет 900 метров.
Национальный парк Лахемаа
Расположенный на северном побережье Эстонии Лахемааский парк представляет собой идеальное место для пешеходных прогулок и наблюдений за природой. Здесь вы найдете каменистые и песчаные побережья, живописные болота, сосновые и скалистые леса, реки, прорезающие известняковые глыбы, а также валуны, оставшиеся от последнего ледникового периода. Национальный парк Лахемаа входит в список туристических направлений 2020 Sustainable Top100.
Маяк Кыпу
Из Хийумаа через Восточную Европу пролегал важнейший торговый путь с Востока на Запад. В те времена купцы были обеспокоены потерей судов в Балтийском море. Так для предупреждения о Хийуской отмели был построен маяк Кыпу. Высота маяка над поверхностью земли равна 36 метрам, и огонь находится на высоте 102,6 метра над уровнем моря, более высокого маячного огня на Балтике нет.
Старый город Таллинна
Таллинн — столица Эстонии и идеальное место, если вы хотите совместить комфорт современного мира, оживленную ночную жизнь и прекрасные приключения с богатой культурной жизнью в средневековом городе.
Природный заповедник Эндла и центр в Тоома
В природном заповеднике находятся туристические тропы, которые дают возможность познакомиться с лесом, лесолугами и болотами, понаблюдать за птицами и научиться различать растения, а со смотровой башни вы сможете понаблюдать за птицами и различными растениями. Центр заповедника находится в деревне Тоома Йыгеваского уезда.
Источник: VisitEstonia