Самые живописные места в Эстонии для весенних фотосессий

Скалы Суурупи и нижний маяк



Скалы в Суурупи расположены примерно в 25 км от Таллинна, и в этом же районе есть два исторических маяка — нижний и верхний маяки Суурупи. Прибрежная полоса Суурупи и весенние золотистые закаты вдохновят любого фотографа.



Природная тропа Раннаметса-Толкузе



Дюны Раннаметса всегда оставались популярным местом для туристических походов. На тропе находятся многие интересные точки, болотные озера и места отдыха. На гребне самой высокой в Эстонии дюны Торнимяэ, мимо которой проходит тропа, была построена смотровая вышка высотой 18 метров, с вершины которой открывается великолепный вид на болото Толкузе и Пярнуский залив.





Водопад Ягала



К западу от Таллинна находится всем известный водопад Ягала, крупнейший природный водопад Эстонии. Его высота составляет почти 8 метров, а ширина — более 50 метров.



Национальный парк Соомаа



C марта по апрель в Национальном парке Соомаа на юго-западе Эстонии наступает половодье, которое местные называют пятым временем года. Пятое время года не похоже ни на одно другое. Несколько рек выходят из берегов, уровень воды поднимается на пять метров выше нормы. Вода покрывает леса, поля и дороги. Местным жителям приходится передвигаться исключительно на лодках, а туристы приезжают сюда, чтобы отправиться в поход на каноэ между деревьев.



Ведьмин колодец Тухала