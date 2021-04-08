Когда в Эстонии все закрыто: 10 идей для прогулок на природе

Бобровая тропа

Viljandi maakond, Tipu küla



Бобровая тропа начинается от гостевого центра Соомааского национального парка и проходит через лес к бобровым хаткам и запрудам. На протяжении всей тропы можно видеть следы жизнедеятельности бобров — поваленные ими деревья и строения. В конце тропы можно познакомиться с различными сообществами растений.

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Туристическая тропа на болоте Какердая



Järva maakond, Vetepere küla





Это болото является одним из крупнейших болот Кырвемаа. Площадь болотного массива составляет примерно 1 000 гектаров. Особенностью этого живописного верхового болота со множеством озерков является то, что цепь из озерков располагается на двух разных уровнях. Весной и осенью на болотных озерках останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посередине болота находится озеро Какердая. В трех четвертях километра к востоку от озера Какердая находится болотный остров Хийесаар площадью 2,6 гектара с богатым видами древостоем. В старину он, всей видимости, служил убежищем и местом жертвоприношений. Дощатым настилом покрыт участок природной тропы длиной 4 километра. В 2020 году на участке Калаярве (3,4 километра) тропы Какердая были установлены светоотражатели. Рекомендуется брать с собой карманный фонарик.

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Природная тропа в парке Кейла-Йоа

Harju maakond, Keila-Joa alevik

