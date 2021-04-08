08.04.2021, 09:15
Когда в Эстонии все закрыто: 10 идей для прогулок на природе
Foto: Priit Simson
Эстонский лес прекрасен в любую погоду. Извилистые тропинки, хруст веток, щебетание птиц… Надевайте крепкие ботинки, берите бутерброды и отправляйтесь навстречу неизвестному. На лесных тропинках можно встретить следы медведя или лисы, а воздух — самый чистый в мире. Тропы пролегают через национальные парки, леса, болота и морское побережье: есть маршруты посложнее, а есть совсем простые, доступные даже для путешественников на колясках.
Бобровая тропа
Viljandi maakond, Tipu küla
Бобровая тропа начинается от гостевого центра Соомааского национального парка и проходит через лес к бобровым хаткам и запрудам. На протяжении всей тропы можно видеть следы жизнедеятельности бобров — поваленные ими деревья и строения. В конце тропы можно познакомиться с различными сообществами растений.
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Туристическая тропа на болоте Какердая
Järva maakond, Vetepere küla
Это болото является одним из крупнейших болот Кырвемаа. Площадь болотного массива составляет примерно 1 000 гектаров. Особенностью этого живописного верхового болота со множеством озерков является то, что цепь из озерков располагается на двух разных уровнях. Весной и осенью на болотных озерках останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посередине болота находится озеро Какердая. В трех четвертях километра к востоку от озера Какердая находится болотный остров Хийесаар площадью 2,6 гектара с богатым видами древостоем. В старину он, всей видимости, служил убежищем и местом жертвоприношений. Дощатым настилом покрыт участок природной тропы длиной 4 километра. В 2020 году на участке Калаярве (3,4 километра) тропы Какердая были установлены светоотражатели. Рекомендуется брать с собой карманный фонарик.
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Природная тропа в парке Кейла-Йоа
Harju maakond, Keila-Joa alevik
Кольцевая природная тропа в парке Кейла-Йоа протяженностью 3 км пролегает по берегу реки Кейла и через парк. В начале тропы установлена информационная доска с картой и общей информацией, а на тропе — 8 точек по интересам с описаниями наиболее интересных объектов природы и историей парка Кейла-Йоа. В парке есть реконструированные лестницы и висячие мосты. В начале тропы находится парковка, на тропе установлены скамейки для отдыха. Также можно увидеть скульптуру Мати Кармина с сердцами, на которую молодые вешают свадебные замки.
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Тропа Вируского болота
Harju maakond, Kolga alevik
Вируское болото является одним из самых доступных болот Эстонии с пешеходной тропой, проходящей через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа. Длина тропы составляет 3,5 км, длина полного маршрута — 6 км. Учебная тропа Вируского болота знакомит с болотной растительностью, некогда песчаными дюнами, эскерами и характерным для болотистой местности лесом. По всей тропе, в центре которой находится смотровая башня, проложена дощатая дорожка. Тропа оснащена указателями. Полезно знать: дощатая дорожка ведет к смотровой башне (1400 м) и подходит для перемещения на инвалидном кресле или детской коляске. Люди с ограниченными возможностями также имеют доступ на первую платформу башни. Для сохранения видового разнообразия растений и почвенного покрова двигайтесь только по дороге. Не передвигайтесь на велосипеде.
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Panga Pank (Обрыв Панга)
Saare maakond, Panga küla
Обрыв Панга — это самый высокий обрыв в Западной Эстонии и на островах, где обнажаются геологические породы. Силурский глинт — это обширный уступ, который начинается с острова Готланд в Швеции, проходит через Балтийское море и поднимается на поверхность на западном побережье Сааремаа. Максимальная высота обрыва составляет 21,3 метра, а протяженность — примерно 2,5 км. На самом высоком месте обрыва Панга находится древний жертвенный камень, где в старину приносили жертвы морю. В заповеднике можно увидеть красивейший закат солнца, можно устраивать пикники, наблюдать за птицами, делать красивые фотографии природы и качаться на деревенских качелях. На обрыве также установлены солнечные часы из доломита.
Походный маршрут Оанду-Икла
Lääne-Viru maakond, Oandu küla
Походный маршрут Центра управления государственными лесами (RMK) — это первая походная тропа, проходящая по всей Эстонии. Маршрут продолжительностью 370 км начинается в Северной Эстонии в местечке Оанду на территории Лахемааского национального парка, проходит через дремучие леса в Кырвемаа и один из крупнейших болотных массивов во всей Европе — национальный парк Соомаа. Походный маршрут RMK проходит по 6 уездам, 2 национальным паркам и 9 заповедникам и заканчивается в пограничном пункте Икла на границе Эстонии и Латвии. Маршрут отмечен километровыми столбами и указателями, которые помогают не сбиться с пути. Информационные стенды по маршруту рассказывают о лесном хозяйстве и наследии, культуре и возможностях для отдыха.
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Туристическая тропа Алатскиви
Tartu maakond, Alatskivi alevik
Начало тропы находится в Алатскиви или у Ложа Калевипоэга. На тропе находятся замок Алатскиви и замковый парк, олений сад, дуб верности, овечий мост, ложе Калевипоэга, Вескиярв, Лоссиярв. Длина тропы — 4,5 км. Расположенная в начале тропы стоянка Алатскиви вмещает 6 автомобилей, стоянка у Ложа Калевипоэга — 4 автомобиля. На тропе расположены 2 больших инфостенда, в Ложе Калевипоэга имеются бревенчатая лестница, 2 моста, указатели и небольшие инфостенды для ознакомления с отдельными объектами заповедника.
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Туристическая тропа Кийдева-Пуйзе
Lääne maakond, Kiideva küla
Тропа проходит по северному побережью Матсалуского залива, соединяя деревни Кийдева и Пуйзе. Основная часть тропы — это отрезок длиной 2,6 км с началом в Кийдева через рощу и восстановленный лесолуг до дуба Лыпре. Диаметр ствола дуба — 4 м и высота — 20 м. Вблизи дубов можно найти интересные грибы или услышать филина и черного дятла. От дуба до окраины деревни Пуйзе — 800 м. Полезно знать: Поход в одном направлении — 3,4 км, по времени занимает 2 часа, тропа в основном сухая, в рыбацкой деревне Кийдева есть место для палаток и разведения костра.
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Туристическая тропа Таэваскоя
Põlva maakond, Taevaskoja küla
Приезжайте вместе с семьей гулять или кататься на самокате по туристической тропе Таэваскоя, которая располагается на территории ландшафтного заповедника в древней долине реки Ахья. Тропа начинается у автостоянки Саэсааре и проходит по кругу по обоим берегам реки Ахья, где вы можете полюбоваться на обнажения песчаника Вяйке-Таэваскода и Суур-Таэваскода, пещеры с источниками и живописными видами. В начале тропы расположена зона отдыха и установлен информационный стенд c картой трассы, а на тропе вы найдете указатели на эстонском, английском и русском языке. Посетители, передвигающиеся на инвалидных креслах, могут ознакомиться с трассой до Вяйке-Таэваскода (расстояние туда-обратно около — 2 км). Для справки: гуляя по Таэваскоя, вы можете увидеть летящих голубых зимородков.
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Походные тропы на полуострове Харилайд и зона палаточного отдыха
Saare maakond, Kõruse-Metsaküla
Полуостров Харилайд является одной из старейших и наиболее живописных частей национального парка Вилсанди. Этот участок находится под охраной с 1924 года как обладающий ценной флорой, фауной и геологическими объектами. Походные тропы на полуострове Харилайд начинаются возле стоянки у места для отдыха Харилайу, находящегося в ведении RMK. Более длинная обозначенная тропа продолжительностью 10 км проходит через перешеек полуострова Харилайд и направляется к маяку Кийпсааре на северо-западе, затем доходит вдоль дюн до мыса Кельба и ведет назад к началу тропы. Тропа длиной 6 км в середине полуострова отклоняется от более длинного маршрута в сторону залива Хаабаде и соединяется с длинной тропой на юге. Вы сможете передохнуть и разбить палатки у залива Лайалепа. Перед походом рекомендуем вам посетить информационный пункт RMK при национальном парке Вилсанди, расположенный в Лоона.
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Источник: VisitEstonia