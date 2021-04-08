Департамент здоровья: случаев заражения среди туристов, вернувшихся из путешествий, сейчас намного больше, чем осенью или зимой

Мари-Анне Хярма подтвердила, что за последние две недели уровень заболеваемости в Эстонии начал снижаться. Она отметила, что коэффициент заражения COVID-19, который обозначается как “R”, и вовсе упал в Эстонии до отметки в 0,8. Однако, по ее мнению, это совсем не значит, что можно расслабиться и начать вести беззаботный образ жизни.

“Мы надеемся, что коэффициент заражения останется на том же уровне, тогда, может быть, через две недели мы увидим гораздо более красивые цифры. Тогда к началу мая может быть только 200–300 положительных тестов в день”, — рассказывает она об оптимистичном сценарии.

Однако она считает, что это совсем не повод для того, чтобы быстро отказываться от ограничений. “Ограничения оправданы. На данный момент у нас нет другого варианта для защиты нашего здоровья”, — сказал она, отметив, что в Европе уровень заболеваемости снова начал расти и государствам ничего не остается, как вновь вводить ограничения. “Вакцинации пока недостаточно для того, чтобы обеспечить исчезновение вируса естественным путем. Ограничения — единственное, что сейчас работает, единственное, что мы можем использовать, чтобы держать распространение вируса под контролем.

Мари-Анне Хярма отмечает, что жителям Эстонии уже не терпится отправиться в путешествия. “Мы видим, что сейчас в результате поездок на отдых фиксируется значительно больше случаев заражения, чем было в осенние или зимние месяцы. В то же время многие с удовольствием посещают Египет и другие теплые страны. Большинство возвращающихся из поездок все же не заражены коронавирусом. Однако большая часть тех, кто все-таки подхватил за границей вирус, потом лечатся от различных штаммом COVID-19 или, не соблюдая режим самоизоляции, распространяют это опасное заболевание.дальше”, — говорит она.