В России создадут цифровой профиль туриста. Он поможет прогнозировать, где открыть кафе или проложить дорогу(1)
Суть проекта
Ассоциация больших данных (в нее входят “Яндекс”, Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, “МегаФон”, “Ростелеком”, МТС, QIWI, “Магнит” и др.) создаст сервис для анализа действий туристов в регионах, рассказал РБК исполнительный директор этой организации Алексей Нейман. С помощью обезличенных данных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация планирует определять потребности туристов в том или ином регионе и выявлять их нереализованный спрос. “Например, если бы в условном курортном регионе строили не только пятизвездочные отели и дорогие рестораны, а кемпинги и инфраструктуру столовых, то туристический поток мог бы быть значительно больше”, — объяснил Нейман.
В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы. Нейман уточнил, что ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, а будет обезличивать и группировать их, составляя информацию о туристических потоках со схожими характеристиками. В частности, система сможет выявить точки притяжения туристов с общими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру (фитнес-клубы, бары и т.д.).
Участники проекта
По словам Неймана, это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании — владельцы гостиничных сетей, малый бизнес и др., поскольку при работе только с государством проект может не окупиться.
К концу второго квартала ассоциация рассчитывает запустить пилотный проект, а завершить исследования — в 2022 году. Сейчас идут переговоры о внедрении системы с тремя регионами (какими — Нейман не раскрыл). Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 млн рублей (более 109 тысяч евро), оценки создания полноценной системы пока нет.