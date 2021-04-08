В Таллиннском аэропорту полиция проверяет наличие заполненной декларации здоровья и напоминает о штрафе до 9600 евро

Если для поездки за рубеж достаточно представить негативный результат тестирования на коронавирус (он должен быть сделан не менее чем за 72 часа до вылета), то процедура возвращения в Эстонию связана с целым рядом формальностей, главная из которых — заполнение декларации.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, анкету могут заполнять как люди, имеющие эстонский личный код, так и прибывающие из-за границы иностранцы — и в электронном виде ее заполнение можно начать за 24 часа до прибытия в Эстонию.

“Анкету можно заполнить как заранее в электронном виде на домашней странице Департамента здоровья, так и непосредственно на границе на бумаге. Если это выполнено в режиме онлайн, то заполненная анкета тут же высылается отправителю на его имейл. По прибытии в Таллинн ее достаточно показать сотруднику Департамента полиции и погранохраны с экрана своего мобильного телефона”, — пояснила главный специалист департамента Керстин Кярблане, добавив, что подписавший анкету человек соглашается с тем, что после прибытия в Эстонию он должен пробыть 10 дней в самоизоляции, за нарушение режима которой можно получить штраф до 9600 евро.

Декларацию можно не заполнять:

* Если вы прибываете в Эстонию из стран, где за последние две недели уровень заболеваемости ниже 150 случаев на 100 000 населения. На этой неделе такими странами являются Исландия, Дания, Лихтенштейн, Португалия и Великобритания.

* Тем, кто не более шести месяцев назад был вакцинирован или переболел коронавирусом (в этом случае Департамент здоровья все же советует заполнить декларацию, указав факт вакцинации или перенесенной болезни.