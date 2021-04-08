ФОТО | Все краски этой весны: лютиковые поля Карлсбада

За последние несколько лет цветочная ферма в Южной Калифорнии стала довольно популярным местом благодаря потрясающему цветению лютиков на полях, простирающихся до горизонта.

Вход на поля стоит $18 за целый день. Гости также могут принять участие в дополнительных мероприятиях, в том числе проехаться по полям на повозке за $6.

А вот как цветущие лютиковые поля выглядят уже сейчас: