Получившие две дозы вакцины не имеют преимуществ при поездке в Финляндию

С 5 апреля жителям Латвии, Литвы и Финляндии после пересечения границы обязательна 10-дневная изоляция за исключением прописанных в законе случаев, когда путешествия связаны с работой. Даже прохождение полного курса вакцинации не даёт никаких преимуществ.

”Во время пребывания в Эстонии нужно быть в частичной изоляции — то есть можно работать, делать какие-то важные вещи, но нельзя посещать социальные мероприятия. Тестирование всё равно нужно, этого требует финская сторона”, — рассказал Март Вольмер.

Так как паспортов вакцинации ещё нет, достаточно просто справки от семейного врача о том, что человек прошёл вакцинацию или о том, что он переболели и у него есть антитела. В Эстонии также действует справка из e-tervis.

Сейчас в Европе только пять-шесть стран, куда можно поехать, имея справку о наличии антител. Количество этих стран, по словам вице-канцлера будет возрастать, но это будет зависеть от того, сколько человек переболеет или будет вакцинировано.

”Важно, что эта справка может заменить негативный тест и работает в большинстве стран. По эстонским законам и справка, и вакцинация действует 6 месяцев”, — добавил Вольмер.

Перед поездкой нужно изучать правила каждой конкретной страны, и ”именно поэтому Министерство иностранных дел рекомендует без лишней необходимости никуда не ездить, так как правила постоянно меняются”.

С прошлого года в Европейском союзе действует договорённость о том, что границы внутри союза не будут закрываться. Это правило действует почти по всей Европе, по прибытию нужно только оставаться в изоляции.

Теперь при въезде в Эстонию нужно заполнять так называемую коронавирусную декларацию, и за невыполнение правил могут наложить штраф до 9600 евро. Раньше её тоже заполняли в аэропорту или в порту после возвращения в Эстонию, теперь она есть и в электронной форме.

”Это нужно для того, чтобы мы знали, откуда люди приезжают, какие могут быть новые варианты вируса, чтобы мы были готовы”, — объяснил Вольмар.