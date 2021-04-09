Hаши истории: Яанус Раттур о доме отдыха Karukella

Яанус говорит, что считает физические нагрузки тренировками, так что усиленные тренировки в тренажерном зале и ежемесячная плата за это отпадают. Во-вторых, голова отдыхает от мыслей о работе, то есть это спасает от выгорания на ответственной основной работе. И в-третьих, весь результат от вкладываемой энергии можно и вовсе считать страхованием своего будущего, потому что это, без сомнений, будет чем-то вроде пенсионной ступени для такой предприимчивой семьи.

По мнению Яануса, в Karukella самое интересное то, что даже если дом для размещения гостей готов, то это еще не делает участок приятным местом для отдыха. По-прежнему кажется, что проект находится в стадии первой половины, потому что выражения своих стремлений хватит здесь еще на годы, по большей части это касается стройки своими силами и работы над тем, что есть — весной начнется строительство кухни на улице, осенью в планах огородить участок.

Если спросить у Яануса, почему он этим занимается, то он скажет, что ничто другое не радует так, как наслаждение тем, что ты создал своими руками. Смелости стать предпринимателем в сфере туризма добавил Яанусу продолжительный опыт супруги Терье в области туризма. И в результате проявился своеобразный талант, который именно во взаимодействии сделал возможным строительство и ведение хозяйства всего дома отдыха Karukella. В одиночку или вместе с человеком из какой-либо другой сферы ни один из них не принял бы такой вызов, опираясь только на свою компетенцию.

Редко случается, что человек работает в той сфере, которую он изучал в университете. Яанус Раттур — один из таких особенных. Он теплотехник со степенью магистра ТТУ и проработал в этой сфере уже 12 лет. А также он хозяин дома отдыха Karukella. Это получилось наряду с основной работой только благодаря знаниям и опыту Яануса в области проектирования, инженерии и строительства. Во многом благодаря навыкам Яануса дом отдыха Karukella стал энергоэффективным, управляемым с мобильного телефона умным домом.

Что делает отдых в Karukella особенным?



Хозяева Karukella много старались для того, чтобы отдых в этом домике был максимально комфортным и домашним. Чтобы всего было в достатке и даже мелочи были на своих местах. “Наши гости в отзывах отмечают, что это, вероятно, лучший дом отдыха в Эстонии, потому что в дополнение к очень хорошей оснащенности в доме есть пять приватных и просторных комнат для двоих, которые, помимо всего, еще и звуконепроницаемые. Большим бонусом является также всегда готовая к использованию бочка с горячей водой, плата за пользование которой уже входит в цену аренды дома отдыха. Отдельно доплачивать не надо, и на подогрев воды тоже не надо тратить время”, — уверяет Яанус.



Кто посещает Karukella?



В доме подумали обо всех клиентских сегментах и в маркетинге обращаются тоже ко всем, но посетителями были чаще всего все-таки семьи с детьми и компании друзей. Но и предприятия тоже уже стали открывать дом отдыха Karukella для своих семинаров и выездов. “Также наши клиенты говорили, что для детей как в доме, так и на улице создано очень много возможностей, так что дети прекрасно заняты новыми играми и не вьются под ногами родителей из-за скуки. Так что все могут отдыхать и играть!” — считают хозяева.

Дом отдыха Karukella можно арендовать только одной компанией — бесконтактное обслуживание в современном умном доме было и до пандемии. Однако теперь дом сдается в аренду и по числу необходимых комнат, предлагая людям, ведущим одно домохозяйство, возможность во время кризиса разнообразить домашнюю среду жизнью за городом и здесь прекрасно делать свою удаленную работу и проходить дистанционное обучение. При желании в дом можно заказать как продукты, так и готовую еду, так что арендаторам остается только прибыть на место и хорошо себя чувствовать!

Чрезмерный энтузиазм послужил смешным уроком



Энтузиазм Яануса построить дом отдыха и подготовить участок был настолько большим, что в 2017 году он купил около 200 кг смеси семян для газона, которая по разным причинам залежалась на два года в теплом подвале многоквартирного дома, прежде чем работы продвинулись до той стадии, когда семена можно было начать сеять на участок размером в один гектар. Ранней весной 2019 года хозяин осмотрел свои запасы семян и испугался, потому что семена были просроченными на шесть месяцев. Испуг, однако, вскоре прошел, и он решил все-таки посеять семена. “Было ясно, что совсем вручную сделать это нельзя. К стоявшему возле только что построенного дома арендованному трактору прикрепили сеялку и можно было начинать посев семян травы. Было уже довольно темно, когда трактор наконец остановился и соседи смогли начать наслаждаться ночным покоем. Смешно стало тогда, когда из 200 кг семян не проросло в итоге ни единой травинки. Ну просто ни одной. Даже самой маленькой. Не хочется и вспоминать, сколько эти 200 кг семян стоили”, — смеется супруга Яануса Терье.

Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.

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