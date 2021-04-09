Наши истории: Пирет Талисту о Kauksi Puhkemaja

Хозяйка туристического комплекса Kauksi Puhkemaja занимается им уже 20 лет, и ее рвение не угасает. Ей просто нравится эта работа, нравятся люди. Основная плата за работу, по ее словам, заключается в положительных отзывах посетителей.

“Когда мы создавали свое предприятие, то отталкивались от того, что оно должно быть таким, чтобы и нам оно нравилось, если бы мы были клиентами, — говорит Пирет. — Естественно, за годы работы появился большой опыт, и теперь мы учитываем и то, что нравилось нашим посетителям, а не только нам”.

Больше всего в работе Пирет нравятся новые встречи, новые люди и встречи вновь со старыми знакомыми клиентами. “Моя работа разнообразна и никогда не скучна. Иногда устаешь на работе, но это, очевидно, случается на каждой работе, и тогда нужно просто найти время на себя”, — говорит она.

“Прошлым летом у нас гостил один наш клиент со времен начала деятельности, когда у нас было только два домика для отдыха. Он несколько лет не попадал к нам. Когда же приехал, то спросил: “Что вы здесь сделали? Ты говорила, что больше не будет домов! А теперь все усыпано домиками!” Странно, ведь в основном цель каждого туристического центра — расти и расширяться, и мы даже не могли подумать, что достаточно большой спрос может оказаться недостатком! И все-таки при расположении домиков мы старались учитывать, чтобы у каждого домика оставалось достаточно приватного пространства”, — уверяет Пирет.

“В сегодняшней сложной ситуации именно то, что мы небольшое предприятие и имеем возможность раздельного размещения посетителей, — наш самый большой плюс. Нашими гостями в основном являются городские жители. Одна побывавшая у нас дама сказала: “Если бы у меня была дача, я на выходные уезжала бы туда. Поскольку у меня ее нет, то я снова и снова приезжаю к вам. Как к себе на дачу. Только нет постоянных расходов!”