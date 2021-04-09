"Старые добрые времена больше не вернутся": сотрудница турфирмы о годе без путешествий и реалиях будущего
Анна, ты работаешь в туристической фирме, поэтому, вероятно, для тебя это был очень тяжелый год. Как ты справилась и получила ли какую-нибудь помощь от государства?
Очень тяжело стало с 16 марта 2020 года. Все поездки были отменены, жизнь изменилась. Для того, чтобы получать зарплату, должны проходить авиарейсы. Нет рейсов — нет денег. Я три раза получала компенсацию по заработной плате от Кассы по безработице: в марте и апреле мне перевели 60% от средней зарплаты в 2019 году, в июне — 40%.
Но агентство Ljuna Tours все-таки справилось и осталось на плаву. Были ли моменты, что хотелось все бросить? Какие у вас планы и ожидания на будущее?
У нас не было таких мыслей. Нашей фирме 23 года, мы хотим работать и дальше. Когда начались тяжелые времена, стали думать, как сократить расходы. Рассматривали даже переезд в другой, более маленький офис, но до этого все же не дошло. Хотя на данный момент мы, конечно же, в основном работаем дистанционно из дома.
Мы очень надеемся, что ситуация в будущем улучшится. Хотелось бы получить поддержку от государства, хотя бы для покрытия аренды офиса.
Наши главные ожидания связаны с восстановлением авиасообщения, чтобы к уже существующим направлениям добавилось как можно больше новых. Сейчас жители Эстонии могут улететь в Египет, Турцию и на Тенерифе, а с конца апреля откроются еще Греция и Тунис.
А в какие страны сейчас вообще можно поехать? С какими препятствиями можно столкнуться во время путешествий?
Половина мира для туризма открыта. Мы рекомендуем чартерные рейсы, поскольку там не так быстро могут поменяться условия и требования перелета. Путешествовать с пересадками сейчас сложнее, так как в связи с распространением коронавируса аэропорты и авиакомпании постоянно меняют правила, а уследить за ними сложно.
Приведу пример: начиная с февраля крупнейшая авиакомпания Германии требует от пассажиров носить на борту медицинские маски со специальным фильтром, а их в Эстонии очень сложно найти. В самолете эти маски никто не раздает. Другой пример: самыми популярными экзотическими направлениями этой зимой были Занзибар, Мексика и Мальдивы, но сложно получить точную информацию о том, нужно ли перед отлетом домой сдавать ПЦР-тест. Если да, то тут принципиальная разница, кто этот тест требует — страна, откуда ты вылетаешь, или государство, куда ты летишь (Эстония, Финляндия). Дело в том, что от этого зависит, за сколько часов до отлета надо сдать тест, учитывая, что сам рейс может длиться 36 часов. Кроме того, этот тест может потребовать страна, через которую вы летите транзитом. В Стамбуле, Дохе и Франкфурте туристов останавливают в транзитной зоне и проверяют наличие теста, даже если страна назначения этот тест совсем не требует. Одним словом, зачастую не удается получить адекватную информацию, чтобы заранее проинформировать туристов обо всех нюансах.
Куда жители Эстонии сейчас хотят поехать больше всего?
Люди разные, их желания отличаются. Египет и Тенерифе — два наших самых популярных туристических направления. Кроме того, мы получаем много запросов о поездках, например, на Мальдивы, в Мексику или Дубай. Люди очень бы хотели поехать в Таиланд, но сейчас это сложно, так как по прибытии надо в обязательном порядке соблюдать 2-недельный карантин.
Чем сейчас чаще всего интересуются туристы? Чего больше всего боятся в путешествии?
Чаще всего спрашивают, когда все это закончится и можно будет снова спокойно путешествовать.
Вопрос, конечно, риторический, мы на него ответить не можем… Но я уверена, что старые добрые времена, к сожалению, больше не вернутся… Придет что-то новое. Например, во время путешествия, в дополнение к обычному паспорту, может потребоваться паспорт вакцинации. Конечно, я надеюсь, что этого не произойдет.
Весной и летом прошлого года страха было больше. Сейчас я бы не сказала, что люди боятся - они смирились, внутренне успокоились и научились с этим жить. Те, кто отправляются на отдых, уже знают, что их ждет (тест, карантин, маски и т.д), поэтому решения о поездке принимаются осмысленно.
Но, конечно же, люди беспокоятся о том, получат ли они обратно свои деньги, если незадолго до вылета ПЦР-тест вдруг окажется положительным. Ответ — да, если мы подготовим так называемую услугу "ковид-пауза". На данный момент эта страховка крайне необходима. Туристы также переживают, надо ли будет соблюдать самоизоляцию по возвращении. Ответ — все зависит от страны, куда вы летите, информация меняется каждую неделю.
Насколько сложнее сейчас организовать поездки, чем до пандемии?
Гораздо сложнее. Надо проверить много моментов: условия въезда в страну и ограничения, необходимо постоянно следить за изменениями, общаться с клиентом по поводу тестов и так далее. Даже подготовка предложения о путешествии занимает как минимум на час больше, чем раньше, не говоря уже обо всем остальном.
Давайте закончим это интервью на позитивной ноте. Где вы были за последний год?
В июле прошлого года вместе с мужем неделю отдыхали в Испании. Было очень здорово, даже несмотря на то, что ровно в тот день, как мы прилетели, правительство Испании ввело требование об обязательном ношении маски на улице.
В октябре мы провели две недели в Греции, куда прилетели из Литвы. Тоже было хорошо, тем более, что поездка досталась нам по очень выгодной цене.
В декабре девять дней мы отдыхали на Кипре. Путевку также приобрели по хорошей цене, было солнечно и 21 градус тепла.
Все эти поездки прошли гладко? Без приключений? Сложно ли было их организовать?
Сложности были до поездки. Но моя стрессоустойчивость, которую я выработала за время работы в турфирме, помогла разрешить все напряженные ситуации.
Весной прошлого года у нас отменилась одна поездка — мы планировали улететь в Италию, но авиарейс отменили. С Испанией все было нормально, потому что мы все забронировали за три дня до поездки.
В октябре мы должны были изначально лететь в Турцию, но за день до поездки рейсы отменили. К счастью, у нас был запасной вариант, мы быстро сориентировались, нашли дешевые авиабилеты, забронировали отель и уже через два дня были в Греции.
Поездку на Кипр мы забронировали тоже за два дня до вылета, хотя путешествие все равно планировали заранее. Сдали тест, получили отрицательный ответ и полетели.
Анна, ты бы порекомендовала жителям Эстонии отправиться сейчас в путешествие?
Да, определенно! Самое главное — здоровье людей. В Эстонии здоровый образ жизни невозможен без витамина D, теплого моря и солнца. С начала пандемии прошел год, хватит уже! Летим, едем, отправляемся в морской круиз — в этом летнем сезоне уже все доступно. Больше нет смысла бояться, вирус теперь в нашей жизни, как и грипп. Мы справимся и научимся с этим жить. Желаю всем путешественникам здоровья, сил, стрессоустойчивости и положительных эмоций.
Немного ярких фотографий из путешествий Анны:
Туристическое агентство Ljuna Tours работает в Эстонии 23 года и организует поездки на любой вкус. На их сайте вы можете найти и контакты Анны, которая будет рада ответить на все письма и запросы читателей Delfi.