"Старые добрые времена больше не вернутся": сотрудница турфирмы о годе без путешествий и реалиях будущего

Анна, ты работаешь в туристической фирме, поэтому, вероятно, для тебя это был очень тяжелый год. Как ты справилась и получила ли какую-нибудь помощь от государства?

Очень тяжело стало с 16 марта 2020 года. Все поездки были отменены, жизнь изменилась. Для того, чтобы получать зарплату, должны проходить авиарейсы. Нет рейсов — нет денег. Я три раза получала компенсацию по заработной плате от Кассы по безработице: в марте и апреле мне перевели 60% от средней зарплаты в 2019 году, в июне — 40%.

Но агентство Ljuna Tours все-таки справилось и осталось на плаву. Были ли моменты, что хотелось все бросить? Какие у вас планы и ожидания на будущее?

У нас не было таких мыслей. Нашей фирме 23 года, мы хотим работать и дальше. Когда начались тяжелые времена, стали думать, как сократить расходы. Рассматривали даже переезд в другой, более маленький офис, но до этого все же не дошло. Хотя на данный момент мы, конечно же, в основном работаем дистанционно из дома.

Мы очень надеемся, что ситуация в будущем улучшится. Хотелось бы получить поддержку от государства, хотя бы для покрытия аренды офиса.

Наши главные ожидания связаны с восстановлением авиасообщения, чтобы к уже существующим направлениям добавилось как можно больше новых. Сейчас жители Эстонии могут улететь в Египет, Турцию и на Тенерифе, а с конца апреля откроются еще Греция и Тунис.

А в какие страны сейчас вообще можно поехать? С какими препятствиями можно столкнуться во время путешествий?

Половина мира для туризма открыта. Мы рекомендуем чартерные рейсы, поскольку там не так быстро могут поменяться условия и требования перелета. Путешествовать с пересадками сейчас сложнее, так как в связи с распространением коронавируса аэропорты и авиакомпании постоянно меняют правила, а уследить за ними сложно.